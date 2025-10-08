México

¿Qué alimentos ayudan a desinflamar la próstata?

Descubre cómo ciertos productos naturales pueden ayudar a controlar molestias y síntomas urinarios asociados al agrandamiento prostático

Por Joshua Espinosa

Guardar
El agrandamiento de la próstata
El agrandamiento de la próstata puede causar molestias y síntomas urinarios en los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agrandamiento de la próstata, también conocido como hiperplasia prostática benigna (HPB), es un problema de salud frecuente entre los hombres a medida que pasan los años.

De acuerdo con American Prostate Centers, la incidencia de padecer HPB crece con la edad, hasta el punto de que nueve de cada diez hombres de 80 años presentan cierto grado de aumento de la próstata. Aunque en la mayoría de los casos no representa una amenaza grave, sí puede ir acompañada de molestias, dolor, síntomas urinarios y el malestar general que produce.

Cuando la próstata aumenta de tamaño, puede ejercer presión sobre la uretra y dificultar el flujo normal de la orinan. Aunque existen tratamientos médicos y quirúrgicos para controlar la HPB, el estilo de vida y sobre todo la alimentación juegan un rol importante para controlar o reducir sus síntomas.

Nueces, semillas y legumbres ofrecen
Nueces, semillas y legumbres ofrecen minerales esenciales para el equilibrio hormonal y la función prostática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alimentación equilibrada y variada puede ser de ayuda tanto en la prevención como en el manejo de la HPB. Adoptar una dieta rica en nutrientes y compuesta de alimentos naturales ayuda a reducir molestias y frena la progresión del agrandamiento prostático. Entre los patrones alimentarios más recomendados destaca la dieta mediterránea, que privilegia los antioxidantes y las grasas saludables.

En la lista de alimentos más beneficiosos para quienes padecen HPB, destacan especialmente las frutas. Opciones como tomates, sandía, pomelo rosado, papaya, albaricoques, bayas y granada son fuentes abundantes de antioxidantes que contribuyen a proteger las células de la próstata frente a los radicales libres. El consumo frecuente de estos frutos puede ayudar a disminuir el daño oxidativo y proteger contra la aparición de cáncer.

El aporte de verduras también es fundamental. Pimientos morrones, brócoli, coles de Bruselas, coliflor, cebolla, ajo, champiñones y hortalizas de hoja verde como la col rizada ofrecen compuestos como el sulforafano, la vitamina C y otros antioxidantes naturales fundamentales para la protección inmunológica y la reducción de los síntomas relacionados con el agrandamiento prostático.

El té verde y los
El té verde y los alimentos derivados de la soja contribuyen a disminuir los síntomas de la HPB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces, semillas y legumbres aportan minerales clave como zinc y selenio, esenciales para el equilibrio hormonal y el funcionamiento de la próstata. Almendras, semillas de sésamo y de calabaza, nueces, soja, germen de trigo y frijoles adzuki, integran este grupo.

Entre la comida de mar destacan el salmón, las sardinas, la trucha y los mariscos como las ostras, son valorados por sus altos niveles de ácidos grasos omega-3 y antioxidantes. Estas grasas saludables contribuyen a reducir la inflamación y pueden ayudar a desacelerar el crecimiento de la HPB.

Los cítricos tales como naranja, limón, lima y toronja, por su contenido de vitamina C, actúan como refuerzo adicional en la protección prostática gracias a su efecto antioxidante.

El pescado azul y los
El pescado azul y los mariscos aportan ácidos grasos omega-3 que ayudan a reducir la inflamación prostática. (EFE/ Carlos Ramírez)

Por otra parte, los alimentos elaborados a partir de soja, como el tofu y sus derivados (leche de soja, yogur de soja), aportan isoflavonas, que son compuestos vinculados con la reducción del crecimiento prostático y la mejora en síntomas urinarios.

Finalmente, el té verde puede representar un aliado natural ya que, con su contenido de catequinas antioxidantes, fortalece las defensas y ayuda a disminuir los trastornos del tracto urinario propias de la HPB. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

Temas Relacionados

Próstata Alimentación AntioxidantesDietaComidaNutriciónInflamación de la próstatamexico-noticias

Más Noticias

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Desde el inicio del mandato de Sheinbaum se ha registrado el asesinato de dos sacerdotes, mientras que el sexenio de Obrador se registraron diez

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia

Diputados aprueban en lo general la reforma a la Ley Aduanera

Estos cambios buscan fortalecer y modernizar la legislación

Diputados aprueban en lo general

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

El exdeportista enfrenta consecuencias legales tras un altercado que derivó en cargos formales y posible condena estatal

Esta es la pena que

Gelatina con chía sabor café perfecta para un desayuno nutritivo y balanceado

Unir la gelatina de chía con café es la tendencia que suma energía, antioxidantes y sabor, ideal para quienes buscan un desayuno diferente y lleno de beneficios para el cuerpo y la mente

Gelatina con chía sabor café

Adiós al Estadio Azteca: modifican el exterior del recinto para el Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula perdió su letrero emblemático que lo caracterizó por décadas, ahora llevará el nombre de Estadio Banorte

Adiós al Estadio Azteca: modifican
MÁS NOTICIAS

NARCO

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad en Michoacán deja dos agresores abatidos

Golpe de 58 millones de pesos en Sinaloa: aseguran sustancias para la creación de metanfetamina

Harfuch destaca destrucción de mil 500 laboratorios de drogas en primer año de Sheinbaum

Vinculan a proceso a “El Viejón”, presunto jefe de La Barredora, célula ligada al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Qué es la lesión del

Qué es la lesión del menisco que padece Belinda, sus causas y tratamientos

Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no sabe ser papá, pero Vadhir lo defiende: “Hizo lo que pudo”

Aldo de Nigris reacciona a “Aldrón”, el shippeo con Aarón Mercury que protagonizó en La Casa de los Famosos México

Aldo de Nigris rechaza a Mariana Botas y asegura que se casaría con Elaine Haro

Este es el setlist para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

DEPORTES

Esta es la pena que

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

Adiós al Estadio Azteca: modifican el exterior del recinto para el Mundial 2026

¿Por qué Gilberto Mora no jugará el Mundial Sub 17 con México?

México vs Chile EN VIVO minuto a minuto: Iker Fimbres anota para el TRI y pone el partido 2 a 0

Ramsey no viaja con Gales: críticas por su ritmo en Pumas y una lesión lo dejan fuera