Detienen a tres personas con más de 150 mil dólares y auto con placas de EEUU en Sonora

Las personas capturadas (FGR)

Tres personas, un hombre y dos mujeres, fueron detenidas en Sonora luego de que agentes de seguridad descubrieron que los individuos viajaban en un auto con miles de pesos mexicanos y otros miles de dólares estadounidenses.

Los ahora detenidos fueron identificados como Graciela “O”, Alma “P” y Jesús “P”, personas por las que fue abierta una carpeta de investigación por su presunta responsabilidad en delitos de recursos de procedencia ilícita, señala la Fiscalía General de la República (FGR) el 7 de octubre.

Una denuncia anónima alertó a los elementos policiacos sobre un vehículo. La unidad fue hallada por los agentes en la carretera federal tramo Hermosillo - Nogales, en el municipio de Ímuris.

Los indicios asegurados (FGR)

Al conductor de dicho vehículo, el cual tiene placas de California, Estados Unidos, le marcaron el alto, lo que resultó en el arresto de los tres individuos debido a que llevaban 155 mil 215 dólares (alrededor de 2.8 millones pesos), así como 135 mil 500 pesos en moneda nacional y de los cuales no pudieron acreditar su legal procedencia.

“Los imputados, numerario y vehículo fueron asegurados y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF)”, indica el informe de la FGR estatal, la cual compartió la imagen de la unidad incautada, al parecer una minivan Dodge Grand Caravan, además de la mochila donde estaban los billetes.

Aseguramientos con valor millonario en Sonora

En el estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño han sido registradas incautaciones de sustancias ilícitas que son valoradas en millones de pesos. Por ejemplo, el pasado mes de septiembre fue detenido en San Luis Río Colorado un sujeto que transportaba 40 kilos de metanfetamina.

Foto: GN

La sustancia fue hallada al interior de un tractocamión que provenía de Guadalajara, Jalisco, y que llegó a un puesto de seguridad. El chofer pretendía llevarla a la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California.

Según las estimaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el cargamento valía más de 10 millones de pesos. “El costo de la droga asegurada es de 10.6 millones de pesos”, se puede leer en el informe compartido el 23 de septiembre pasado.

Mientras que el último fin de semana de septiembre hubo diversos operativos en Sonora, lo que derivó en el aseguramiento de metanfetamina, cigarros, marihuana y goma de opio. El reporte de las autoridades federales asegura que las incautaciones mencionadas representaron una afectación de 8.9 millones de pesos para los grupos criminales.