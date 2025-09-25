México

Detienen a hombre que transportaba más de 40 kilos de presunta metanfetamina oculta en un tractocamión en Sonora

El personal de seguridad federal detectó inconsistencias en el vehículo tipo caja seca, lo que derivó en el hallazgo

Por Ale Huitron

El conductor del tráiler fue
El conductor del tráiler fue detenido. Foto: GN

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano detuvieron al conductor de un tractocamión que transportaba más de 40 kilos de aparente metanfetamina en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con la Guardia Nacional, el operativo se efectuó como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, en el que se efectuó una revisión al interior de un tractocamión que se encontraba en circulación.

El hallazgo tuvo lugar en la carretera San Luís Río Colorado-Sonoyta, donde el personal de ambas instituciones efectuaba revisiones a todo tipo de automotores.

De acuerdo con la información difundida, en el punto de inspección se llevó a cabo el escaneo del vehículo, tipo caja seca, por medio de un equipo de inspección no intrusiva, el cual presentó inconsistencias.

Foto: GN
Foto: GN

Tras una revisión manual por parte de los agentes, fue localizado un cargamento ilícito en el área de carga del automotor. En total, fueron halladas 20 bolsas de plástico que se encontraban dentro de cajas de cartón.

Las bolsas contenían una sustancia similar a la metanfetamina, con un peso de 42 kilos aproximadamente, por lo que se procedió con la detención del conductor.

El hombre, de quien no se informó su identidad ni edad, fue puesto junto con el tractocamión y el narcótico a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, donde se determinará su situación jurídica.

Decomisan cargamento millonario de fentanilo oculto en la placa de un auto en Sonora

Otro aseguramiento en Sonora ocurrió el pasado 17 de septiembre, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

La operación se efectuó en el municipio de Nogales, cuando agentes de seguridad descubrieron más de nueve kilogramos de fentanilo y alrededor de 800 gramos de metanfetamina ocultos en la placa de un vehículo.

Los paquetes fueron hallados en
Los paquetes fueron hallados en la unidad (Especial)

La acción culminó con la detención de un hombre que transportaba las sustancias ilícitas ocultas en la placa del automóvil, la cual tuvo un peso total de 9,6 kilos de fentanilo y diversas dosis de metanfetamina.

El valor estimado de la droga incautada asciende a 33,5 millones de pesos, según el registro de acciones relevantes publicado el 17 de septiembre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Imágenes compartidas en redes sociales documentan el momento en que los agentes inspeccionan el automóvil y extraen varios paquetes de color negro, en cuyo interior se hallaron pastillas azules de fentanilo.

Por este hecho no se proporcionaron detalles adicionales sobre la identidad del detenido.

