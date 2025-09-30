Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Cargamento asegurado en Guamúchil, Sinaloa (SSPC)

En diversos operativos de seguridad, las autoridades realizaron el aseguramiento de varios cargamentos de drogas, entre ellas metanfetamina y heroína, lo que representa afectaciones millonarias para los grupos criminales.

También hubo incautaciones de sustancias químicas. Se trata de acciones realizadas los días 26, 27 y 28 de septiembre cuyos resultados son resaltados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aseguramientos en Sonora: miles de cigarros y goma de opio

Durante los días referidos fueron realizados cuatro operativos, dos de ellos en Nogales y los cuales derivaron en el aseguramiento de sustancias ilícitas. En una primera acción, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron a una persona con 74 mil cigarros y mil 200 dosis de metanfetamina.

Parte de los aseguramientos en Sonora (Guardia Nacional)

Mientras que, en una segunda acción, agentes de seguridad hallaron 34 mil dosis de marihuana y 2.3 kilogramos de goma de opio, además de cargadores y cartuchos.

Se trata de afectaciones que suman 8.9 millones (6.1 en el primer caso y 2.8 en el segundo) de pesos en afectación a los grupos delictivos.

Metanfetamina en Sinaloa

En el estado gobernado por Rubén Rocha Moya, específicamente en Culiacán, militares incautaron poco más de 83 kilos de metanfetamina, otros 410 litros de la misma sustancia, además de 440 litros de tolueno y 95 litros de ácido clorhídrico.

“El costo de la droga asegurada es de 131.6 millones de pesos“, indica el reporte diario de la SSPC.

A lo anterior se le añade el descubrimiento de 23 áreas de concentración de material usado en la fabricación de metanfetamina en diversos poblados de Culiacán y Cosalá. Lo anterior representa un golpe económico de 490 millones de pesos.

Parte de lo asegurado en Sinaloa (SSPC)

Incautaciones en Baja California, Michoacán y Coahuila

Fue en Tijuana que fueron arrestadas tres personas tras una denuncia. Los individuos capturados iban en un vehículo con 47 kilos y medio de metanfetamina y 1.2 de heroína. Las sustancias fueron valuadas en 13.3 millones de pesos.

Además, en Michoacán fueron asegurados otros siete kilos de metanfetamina, cargamento con valor de 1.8 millones de pesos. Mientras que en Piedras Negras, Coahuila, fueron asegurados 2.6 millones de pesos en cocaína, pues fue ron hallados 12 kilos de la sustancia.

Es decir, la suma de las incautaciones indica que en tres días agentes de seguridad realizaron una afectación que supera los 648 millones de pesos y fue en Sinaloa que fueron realizadas las acciones con mayor afectación económica.