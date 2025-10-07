Vinculan a proceso a “El Viejón”, presunto jefe de La Barredora, célula ligada al CJNG

El hombre fue capturado en Jalisco (SSPC)

Un hombre identificado como presunto jefe operativo de una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien es acusado de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína y metanfetamina y de narcomenudeo de marihuana.

Además, a Gustavo “B”, quien es apodado El Viejón, es acusado de posesión de armas de fuego, granada, cartuchos y cargadores de uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas, según detalló la Fiscalía General de la República (FGR) el 7 de octubre.

Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, determinó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa, así como cuatro meses para las averiguaciones.

Fue capturado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (FGR)

Dicho sujeto fue detenido como consecuencia de un cateo realizado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, implementado por diversas instituciones de seguridad.

Al momento de su captura, El Viejón llevaba 767 gramos de cocaína, otros 750 de clorhidrato de metanfetamina y casi 450 gramos de marihuana, además de tres armas de fuego cortas, una larga, una granada, cartuchos y 155 cartuchos, material de uso exclusivo.

En el arresto de Gustavo “B”, ocurrido el 29 de septiembre, participaron elementos de Secretaría de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), FGR, el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y efectivos de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato.

Durante el cateo, los uniformados también hallaron ocho celulares, tres tabletas y un chaleco con las siglas de un grupo delictivo. La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero compartió un breve video en el que puede verse los indicios incautados.

"El Viejón" desempeñaría el rol de jefe operativo del grupo "La Barredora" (X/ Omar García Harfuch)

“Fue detenido en un cateo en el fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en Tlajomulco de Zúñiga”, resalta el informe en redes sociales.

Desde cabecillas hasta un funcionario: diversas personas detenidas ligadas a La Barredora

Apenas el pasado 3 de octubre fue informado el arresto en Villahermosa, Tabasco, de Guadalupe “N”, alias El Coyote, quien sería líder de un brazo armado de La Barredora.

Entre los sujetos capturados que estarían ligados al grupo delictivo está el extitular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien fue detenido en Paraguay y posteriormente expulsado del país.

Fue trasladado a México, específicamente al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 de Almoloya, mejor conocido como penal del Altiplano, en el Estado de México. Para el 23 de septiembre pasado, el exfuncionario fue vinculado a proceso.