FGJE de Sonora ofrece 1 mdp por localizar a dos agentes de seguridad acusados de homicidio

Ficha de búsqueda por ambos agentes acusados de homicidio. (FOTO: Especial)

Una recompensa de 1 millón de pesos es la cantidad que ofrece la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para quien aporte información que facilite la localización y captura de los exagentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Argel Azael Luna Delgado y Miguel Ángel Palafox López.

Ambos buscados por las autoridades tras ser señalados como presuntos responsables de disparar más de 70 veces contra el abogado Carlos Arturo Bustamante Bracamontes en un caso que mantiene en estado crítico al litigante.

La Fiscalía de Sonora emitió el pasado lunes 6 de octubre fichas de búsqueda por 500 mil pesos para cada uno de los implicados, detallando que enfrentan acusaciones por delito de homicidio calificado en grado de tentativa con alevosía y ventaja, así como incumplimiento de un deber legal.

Además, se detalla que los exfuncionarios permanecen prófugos desde que el 26 de mayo se giraron órdenes de aprehensión en su contra, de acuerdo a los informes emitidos por la dependencia estatal.

Según precisaron las autoridades en el comunicado oficial, los hechos ocurrieron la noche del 24 de mayo, cuando los agentes Luna Delgado y Palafox López, al realizar un operativo relacionado con una agresión previa contra policías estatales, confundieron el vehículo del abogado Bustamante con el de los presuntos agresores.

Las autoridades refieren que al menos 70 balas fueron disparadas contra el vehículo del abogado. Imagen de archivo. EFE/Juan Carlos Cruz

Más de 70 impactos de bala contra el vehículo del abogado, autoridades apuntan que no existió flagrancia delictiva

Tras los hechos, los elementos de la AMIC conforme a su declaración recogida por la Fiscalía, argumentaron haber abierto fuego porque supuestamente estaban siendo seguidos por varios vehículos, decisión que resultó en al menos 70 impactos de bala sobre el automóvil del litigante.

Según las autoridades, ambos agentes continúan siendo buscados por la policía sonorense, luego de que se giraran las órdenes de aprehensión en su contra por los hechos de homicidio calificado con alevosía en grado de tentativa.

Además de los hechos, las autoridades resaltaron que en el momento del ataque no existió flagrancia delictiva que justificara la acción, motivo por el cual los agentes pasaron a calidad de prófugos y se emitieron formalmente las órdenes dos días después del incidente.

Derivado del error, Carlos Bustamante resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital de Hermosillo, donde hasta el último corte informativo permanece en estado crítico, según los reportes oficiales.

Las autoridades reportan que el abogado se encuentra en estado delicado de salud. (Margarito Pérez)

La Fiscalía insistió en que la recompensa ofrecida busca impulsar la colaboración ciudadana para asegurar una pronta localización y presentación ante la justicia de los ahora exagentes, con el objetivo declarado de “garantizar justicia y evitar impunidad en la entidad”.

La investigación continúa con la recopilación de datos sobre el paradero de los presuntos responsables, mientras la defensa de Bustamante Bracamontes se mantiene a la espera de avances en el procedimiento judicial.