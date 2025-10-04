México

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

Los tres inmuebles incautados en la capital del estados fueron puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público Federal

Por Diego Mendoza López

La bodega de huachicol también contaba con una pipa con, aproximadamente, 7 mil litros de hidrocarburo ilegal | X / @OHarfuch

En un operativo conjunto realizado en Durango, autoridades federales desmantelaron tres inmuebles utilizados, aparentemente, como narcolaboratorios y bodegas de huachicol. La acción fue encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los cateos se ejecutaron tras investigaciones de gabinete y campo que permitieron ubicar tres naves industriales presuntamente dedicadas a la fabricación de drogas sintéticas y almacenamiento de combustible robado. Un juez de control otorgó las órdenes judiciales que autorizaron el ingreso a los predios.

Durante el operativo fueron asegurados:

  • 200 tambos con solvente, ácido clorhídrico y thinner
  • Más de 2 mil costales con sustancia granulada
  • Diez costales gigantes con precursores químicos
  • 95 bidones con cloro, amoniaco y formol
  • 25 paquetes con marihuana
  • Una pipa con 7 mil litros de hidrocarburo de aparente procedencia ilícita
Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades del Ministerio Público Federal en Durango | X / @OHarfuch

Los objetos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, mientras que los inmuebles fueron sellados y permanecen bajo resguardo de las autoridades.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para frenar la producción de drogas sintéticas y debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.

Dan con mini refinería y predios para acopio de combustible ilegal en Tequisquiapan, Querétaro

En días recientes, fuentes federales localizaron una mini refinería clandestina con capacidad para almacenar hasta 400 mil litros de huachicol, la cual fue asegurada en la comunidad de La Trinidad, municipio de Tequisquiapan, Querétaro. El operativo, encabezado por la FGR, se realizó el 29 de septiembre de 2025 tras diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre un persistente olor a gasolina en la zona.

El predio, oculto entre milpas y ubicado sobre un camino de terracería, operaba bajo la fachada de una recicladora. Al interior, agentes federales localizaron una bodega equipada con calderas artesanales, ductos de distribución, bombas despachadoras y tanques cargados con gasolina y diésel. La infraestructura permitía el procesamiento ilegal de hidrocarburos, lo que lo convierte en uno de los centros huachicoleros más grandes detectados en la región.

La mini refinería y el acopio ilegal de combustible se hacía pasar como una planta recicladora en Tequisquiapan, Querétaro | X / @ElOjoDeLaGN

La intervención fue ejecutada por personal de la FGR, así como con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías estatales y municipales. El cateo, autorizado por un juez, se extendió por más de cuatro horas. Peritos fiscales y especialistas químicos realizaron el levantamiento de muestras para su análisis en laboratorio, mientras Protección Civil y bomberos voluntarios se mantuvieron en alerta ante el riesgo por materiales inflamables.

Finalmente, se mantiene vigilancia sobre el inmueble y continúa con la integración de la carpeta de investigación para identificar a los responsables y posibles vínculos con redes criminales.

