Hernán Bermúdez Requena comparece ante juez en audiencia: determinarán si será vinculado a proceso

Este martes se reanudó el proceso en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien es acusado de tres delitos en ese estado

Por Ale Huitron

Hernán Bermúdez Requena, señalado de
Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

La continuación de la audiencia en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, se lleva a cabo este martes por videoconferencia desde el penal de “El Altiplano”, sitio en el que se encuentra recluido desde el pasado viernes 19 de septiembre tras ser expulsado de Paraguay.

Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, fue detenido por las autoridades mexicanas al arribar de Paraguay por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, de los cuales es acusado en Tabasco.

La mañana de este martes se reanudó la audiencia inicial en contra de Bermúdez Requena, la cual comenzó el pasado viernes, pero fue debido a que su defensa solicitó la duplicidad del plazo legal para que se determine su situación jurídica que se aplazó.

Será este día cuando el Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Tabasco, Ramón Adolfo Brown Ruiz, quien determinará si el también conocido como “El Abuelo” y/o “Comandante H” será o no vinculado a proceso tras la presentación de las pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y lo que alegue la defensa.

La aeronave que lo trasladó aterrizó en Toluca, Edomex

Bermúdez Requena se mantiene en prisión preventiva desde el pasado viernes por determinación del juez. Dicha medida también podría ser tarificada este martes al finalizar la audiencia.

Desde su detención, la Fiscalía de Tabasco informó que solicitará la vinculación a proceso de Bermúdez Requena con base en los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una orden de aprehensión en contra del exfuncionario de Tabasco por delincuencia organizada, por lo que este mandato judicial podría ser cumplimentado en caso de que Bermúdez Requena no sea vinculado a proceso.

Los años que Bermúdez Requena podría pasar en la cárcel

Bermúdez Requena fue detenido en
Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre. Foto: SENAD - Paraguay

El Fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó en entrevista con medios en días pasados que en caso de que Bermúdez Requena sea encontrado culpable y de recibir sentencia, podría estar en la cárcel más de 100 años.

Por el delito de secuestro exprés podría recibir de 50 a 100 años de prisión; de 7.5 a 18 años por asociación delictuosa y de 20 a 40 años por extorsión.

Bermúdez Requena podría recibir hasta 158 años de prisión en caso de ser encontrado culpable por los delitos del fuero común que enfrenta, esto sin contar las posibles sentencias que corresponden a los delitos federales por lo que aún mantiene una orden de aprehensión pendiente.

