Van 19 personas procesadas por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, asegura Gertz Manero

El fiscal General destacó grandes avances en el caso del rancho de Teuchitlán, en Jalisco.

El Fiscal General de la República Mexicana, Alejandro Gertz Manero, informó esta mañana desde Palacio Nacional los avances en la investigación del rancho de Teuchitlán, en Jalisco.

El fiscal Gertz Manero resaltó que hasta la fecha, 19 personas han sido procesadas, entre las que destacan el presidente municipal de Teuchitlán y un jefe de policía de un municipio cercano.

“El caso de Teuchitlán ha sido un trabajo muy pormenorizado, muy completo. Logramos que 19 personas sean procesadas por delitos de carácter federal, de entre las cuales está le presidente municipal de Teuchitlán y el jefe de la policía de un municipio cercano.

“Con todos los datos obtenidos creemos que la baja en el número de delitos en toda esa zona de Jalisco, está vinculada con estos éxitos que se tuvieron en esa zona. Es cuestión de esperar a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos diera su punto de vista”, detalló el fiscal.

Gertz Manero enfatizó el arresto y procesamiento del presidente municipal y el de un jefe de policía de un municipio cercano. (Foto: Facebook/murguiachon)

Además, el funcionario apuntó que la información obtenida por las autoridades federales permitió entender el modus operandi en el delito de robo de combustible (huachicol) y precisar las zonas donde tiene presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Obtuvimos la información de esa relación con asuntos de huachicol y del Cártel Jalisco Nueva Generación aseguramos el inmueble y se establecieron todas las consecuencias de lo que estaba ocurriendo en esa zona y evidentemente con ese inmueble asegurado”, finalizó Gertz Manero.

Jalisco registra baja de delitos en un 62%

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el estado de Jalisco reportó una baja del 62% en materia de homicidio doloso y destacó la detención de cinco objetivos prioritarios calificados como generadores de violencia en diversas regiones del estado.

De acuerdo con Harfuch, Jalisco registró en 2024 un promedio diario de 4.80 homicidios; en comparación de 2025, el estado informó de 1.83 homicidios diarios.

Harfuch confirmó reducción de 32% en homicidios a nivel nacional y del 62% en el estado de Jalisco. (Presidencia)

Asimismo, el secretario de seguridad resaltó que tres de los cinco objetivos prioritarios fueron identificados como:

Jesús Santiago “N”, alias R1

Baltazar “N”, alias Balta

Carlos Gerardo “N”, alias Tali

“En Jalisco e registró un deceso del 62%. En el mes en julio se observó un descenso importante tras la detención de cinco generadores de células delictivas y generadores de violencia”, finalizó Harfuch.