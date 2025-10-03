México

Detienen a “El Coyote”, presunto líder de brazo armado de La Barredora

Al momento de su tención se le aseguró un arma larga, 3.9 kilos de marihuana, metanfetamina y un vehículo con reporte de robo

Por Guadalupe Fuentes

Secretaría de Seguridad de Tabasco
Secretaría de Seguridad de Tabasco informó de la detención de "El Coyote" Crédito: SS Tabasco

Secretaría de Seguridad de Tabasco informó sobre la detención de Guadalupe “N”, también conocido como “El Coyote”, identificado como líder de una célula delictiva que opera en la entidad.

De acuerdo con el medio de comunicación Notigram, “El Coyote” es líder un brazo armado de La Barredora, grupo delictivo señalado por los delitos de huachicol fiscal, secuestro y extorsión, del cual recientemente fue aprehendido Hernán Bermúdez Requena, señalado como su líder.

La aprehensión fue realizada en Villahermosa mediante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, en el que participaron la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Tabasco.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía del estado, los elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en la zona cuando le ordenaron a “El Coyote” descender del auto en el que viajaba, pues contaba con reporte de robo.

El vehículo contaba con reporte
El vehículo contaba con reporte de robo, por lo que autoridades le pidieron a "El Coyote" descender (SSC)

Al inspeccionar la unidad, localizaron un arma larga, un tubo lanza granadas, 30 cartuchos, un cargador, 3,9 kilogramos de marihuana y dosis de metanfetamina.

Ante estos hallazgos, Guadalupe “N” fue arrestado, se le informaron sus derechos y, junto con los objetos asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

