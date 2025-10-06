México

“Que se proceda para que haya detenciones”: Clara Bugada visita a policías heridos en marcha del 2 de octubre

Aseguró que las personas que llegaron a cometer delitos deberán sufrir las consecuencias

Por Luis Contreras

La jefa de Gobierno aseguró
La jefa de Gobierno aseguró que la mayoría de uniformado ya fueron dados de alta (X/@ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, apareció en un video junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pablo Vázquez Camacho durante su visita a los policías que resultaron lesionados durante la marcha del 2 de octubre.

“Ratificamos nuestro compromiso de que se proceda con las investigaciones para que haya detenciones. Lo digo claramente porque respetamos 2 de octubre para no intervenir de otra manera […] pero aquellos que llegaron a la movilización a golpear, saquear, cometer delitos, inclusive a robar o a quemar a la policía, no tienen nada que ver con la lucha de 2 de octubre ni con la paz en Gaza“.

Clara Brugada confirmó que de los 94 efectivos que tuvieron que ser hospitalizados, la mayoría ya fueron dados de alta, únicamente restan cinco. Añadió que las personas que llegaron a cometer delitos deberán “sufrir las consecuencias”, según el material compartido en sus redes sociales el 5 de octubre.

La mayoría de los uniformados heridos ya fueron dados de alta. (X/ClaraBrugada)

Uniformados están en diferentes hospitales

Al final de su mensaje aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) está realizando las averiguaciones correspondientes por lo sucedido durante la movilización del pasado jueves.

Por su parte, la SSC compartió a través de su cuenta de X que se le hadado seguimiento clínico y tratamiento a los elementos que resultaron lesionados por la marcha del 2 de octubre. "Solo cinco permanecen en diferentes hospitales para continuar con su supervisión médica", destaca.

29 civiles fueron atendidos

En el video de la jefa de Gobierno, Pablo Vázquez Camacho aprovechó para agradecer a la mandataria y detallar que continúa el apoyo jurídico a los policías y en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México para nutrir las averiguaciones en las diversas carpetas abiertas.

Imágenes de la movilización en
Imágenes de la movilización en conmoración al 2 de octubre de 1968 (AFP)

Cabe recordar que el mismo jueves 2 de octubre, el titular de la SSC informó que por las acciones realizadas durante la manifestación fue detenida una persona. De igual manera, 29 civiles que resultaron heridos fueron atendidos en atención prehospitalaria.

Diversas fotografías y videos muestran diversos acos de violencia durante la jornada del 2 de octubre. Una de las grabaciones muestra el momento en que personas le prenden fuego a un negocio de joyería en la esquina de Madero con el Zócalo de la CDMX.

También hubo enfrentamientos entre agentes de la SSC y manifestantes, además de que fueron reportados saqueos en tiendas de conveniencia y comercios de la zona.

