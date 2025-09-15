SRE continúa brindando apoyo consular a mexicanos en la flotilla Global Sumud

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha otorgado asistencia consular a las personas mexicanas que participan en la flotilla Global Sumud. Foto: REUTERS/Bruna Casas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha otorgado asistencia consular a las personas mexicanas que participan en la flotilla Global Sumud, según informó la dependencia federal por conducto de sus delegaciones en la región.

Desde que el grupo abordó la embarcación el 1º de septiembre en la ciudad de Barcelona, la SRE, mediante su consulado en esa ciudad y la Embajada de México en Argelia, ha mantenido un contacto constante con quienes viajan como parte de la iniciativa internacional.

Las autoridades mexicanas reportaron que, durante la escala de la flotilla en Túnez, la cónsul honoraria acudió al punto de arribo para dialogar directamente con las personas mexicanas, conocer sus necesidades y entregarles información sobre sus derechos en el extranjero.

La representante diplomática destacó la vigencia del respaldo institucional en materia de protección y auxilio consular, lo que garantiza a los connacionales el acompañamiento jurídico y humanitario en caso de situaciones adversas.

Tras incidentes ocurridos en Túnez durante los días 8 y 10 de septiembre, la Embajada de México en Argelia recabó información con las personas involucradas, quienes reportaron encontrarse en condiciones seguras y haber realizado el cambio hacia otras embarcaciones.

Estas gestiones, de acuerdo con la SRE, forman parte de un protocolo de atención inmediata frente a escenarios de riesgo para los mexicanos en el extranjero.

Respeto a los derechos de los participantes en México, aclara cancillería mexicana

La Cancillería mexicana ha solicitado oficialmente al Gobierno de Israel, por medio de canales diplomáticos, que en caso de una eventual llegada de la flotilla a territorio israelí, se garantice el respeto a los derechos de los participantes mexicanos y se les facilite el acceso a la asistencia y protección consular conforme a las convenciones internacionales.

Esta petición responde a la finalidad de prevenir posibles afectaciones a los derechos básicos de los integrantes en el contexto de operativos o acciones gubernamentales en la región.

Las representaciones mexicanas también han gestionado solicitudes de apoyo de grupos de activistas en la zona que respaldan las actividades de la flotilla y manifiestan inquietudes por la integridad de las siete personas mexicanas que forman parte del contingente internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México refrenda su compromiso de promover y proteger los derechos y la seguridad de la comunidad mexicana que participa en iniciativas internacionales, así como de garantizar la asistencia consular de acuerdo con la legislación y acuerdos multilaterales en la materia.