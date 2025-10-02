México

Brugada encabezó acto conmemorativo a 57 años de la masacre estudiantil del 68: “Fue un parteaguas y un despertar social”

La mandataria capitalina asistió a la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde ocurrió la tragedia

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
La jefa de Gobierno encabezó
La jefa de Gobierno encabezó el acto conmemorativo por la Matanza de Tlatelolco. | @Gobierno CDMX

¡2 de octubre no se olvida! Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, encabezó un evento en la Plaza de las Tres Culturas, en razón por la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco.

En el acto protocolario, la mandataria capitalina destacó la importancia histórica y política de la Plaza de las Tres Culturas y homenajeó a las víctimas del movimiento estudiantil de 1968.

Asimismo, en su calidad de Jefa de Gobierno, solicitó a los ciudadanos detener la violencia a nivel global, rechazó el genocidio y reiteró el compromiso de su gobierno con la justicia y las libertades democráticas.

Brugada rinde homenaje al movimiento del 68

En dicho lugar, la jefa de gobierno calificó al sitio como un espacio de memoria, resistencia y dignidad. Recordó que, hace 57 años, miles de jóvenes perdieron la esperanza en ese lugar, y sostuvo que la conmemoración de este 2 de octubre representa el compromiso permanente de no se repita la historia.

Asimismo, consideró que la masacre fue la respuesta violenta a un movimiento que inició una apertura democrática, la cual resultó intolerable para el gobierno del expresidente Díaz Ordaz. Indicó que, estos derechos se lograron a costa del sufrimiento de quienes desafiaron al autoritarismo.

“Estar aquí es ante todo un sitio de memoria, un acto de resistencia frente al olvido, un recordatorio de que las libertades democráticas fueron conquistadas con el luto y la sangre de estudiantes, maestros, periodistas, trabajadores que se atrevieron a cuestionar a un régimen autoritario, tecnocrático y cerrado al diálogo”, agregó.

La jefa de Gobierno encabezó
La jefa de Gobierno encabezó el acto conmemorativo por la Matanza de Tlatelolco. | @Gobierno CDMX

Afirmó que el movimiento de 1968 marcó un antes y un después en la vida social del país, impulsando nuevas luchas democráticas, de igual forma, reconoció al gobierno federal por su posición ante estos acontecimientos históricos.

Brugada señaló que la conmemoración del 2 de octubre adquiere un nuevo significado porque, bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, el Estado mexicano reconoce oficialmente la masacre como un crimen de a la humanidad.

La jefa de gobierno aseguró al Comité 68 que mantendrá el esfuerzo por esclarecer los hechos y buscar justicia, y reiteró su responsabilidad de evitar que estos crímenes se repitan, garantizando que las instituciones actúen en beneficio de la ciudadanía.

“Reconocemos esta gran tarea de seguir enarbolando hacer justicia, pero decirles públicamente que el Gobierno de la Ciudad de México retoma las causas, el acompañamiento para sellar la justicia y dar garantía de que no se olvida y de que todavía hay mucho por hacer”, apuntó.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXMatanza de Tlatelolco2 de octubremexico-noticias

Más Noticias

La desigualdad y la exclusión derivan de las raíces profundas de la violencia en México: UAM

El análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana destaca cómo la persistencia de brechas sociales y económicas alimenta dinámicas de violencia y vulnerabilidad en el país, exigiendo respuestas integrales y sostenidas

La desigualdad y la exclusión

Joven gana iPhone sin raparse en reto viral de youtuber Hotspanish | Video

Tres participantes giraron la rueda y enfrentaron divertidos cortes de cabello por el premio más reciente de Apple

Joven gana iPhone sin raparse

Aguinaldo libre de impuestos: así es la propuesta del PAN y MC en la Cámara de Diputados

Las propuestas reviven el análisis sobre el papel del ISR en el aguinaldo y los posibles efectos en bienestar social

Aguinaldo libre de impuestos: así

Detienen en Oaxaca a hombre acusado de privación ilegal de la libertad y violación

La víctima fue incomunicada y la privaron de recibir alimentos, además de ser víctima de violencia sexual

Detienen en Oaxaca a hombre

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris que conmovió a todos con su carta en La Casa de los Famosos México

Alejado de la fama, la carta paterna reveló el lado más sensible del influencer en la antesala de la gran final

Quién es Jaime Tamez, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa

Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa clandestina con seis cuerpos en Molinos de Santa Ana

Reportan agresión armada contra elementos federales en Culiacán, no hay detenidos

Cae “El Fabuloso” en operativo de seguridad en Michoacán; cargaba con fusil AR-15 y municiones

Detienen en Veracruz a presunto feminicida de Alma Elena, mujer hallada sin vida en construcción de CDMX

Vapeadores y marihuana: Guardia Nacional incauta dispositivos electrónicos en negocio de mensajería de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quién es Jaime Tamez, el

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris que conmovió a todos con su carta en La Casa de los Famosos México

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 2 de octubre?

Alexis Ayala, Ninel Conde, Mariana Botas y otros eliminados entrarán a La Casa de los Famosos México hoy 2 de octubre

Lupita Villalobos sorprende a su papá con mariachi en su jubilación y enternece a las redes

Dalilah Polanco llegó a la final de La Casa de los Famosos porque estaba lastimada, según Alexis Ayala

DEPORTES

Vela, Dos Santos y la

Vela, Dos Santos y la noche que redefinió el destino del fútbol mexicano: a 20 años de la histórica Copa del Mundo Sub-17

¿Futuro refuerzo de la Selección Mexicana? Allan Saint-Maximin presume el nacimiento de su hijo en suelo azteca

Annie Karich, jugadora de América Femenil aclara su relación con Isaías Violante | Video

Roger Goodel confirma regreso de la NFL a México en el 2026: “Nos entusiasma mucho”

Final de la Copa del Mundo 2026 en EEUU: esto costarían los boletos más baratos en pesos mexicanos