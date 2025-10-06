México

¿Qué puedo comer si se me baja la presión?

Existen alimentos que ayudan a nivelar la presión arterial ante los primeros síntomas

Por Luz Coello

Guardar
¿Qué puedo comer si se
¿Qué puedo comer si se me baja la presión? (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cuando circula por el cuerpo. Esta medición se expresa mediante dos valores: el primero corresponde a la presión sistólica, que es la presión máxima cuando el corazón se contrae y bombea sangre; el segundo es la presión diastólica, que representa la presión mínima cuando el corazón se relaja entre latidos.

Es importante cuidar de la presión arterial para evitar algún tipo de enfermedad, ya que si no se le da un seguimiento adecuado, puede traer complicaciones en la salud. La presión arterial baja puede presentarse por diversos motivos que alteran el equilibrio del organismo.

Uno de los más frecuentes es la deshidratación, que ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere, lo que reduce el volumen de sangre en circulación. Las hemorragias, tanto internas como externas, también pueden provocar un descenso importante de la presión arterial debido a la pérdida de sangre.

Es importante cuidar de la
Es importante cuidar de la presión arterial para evitar algún tipo de enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen diferentes alimentos que pueden ayudar a recuperar la presión arterial, cuando se detecta los primeros síntomas de presión baja, ingerirlos ayudará a evitar malestares mayores. Aunque los alimentos funcionan en el momento, no deben remplazar algún tratamiento médico, en especial cuando hay otros factores que afecten la salud.

¿Qué alimentos ayudan a subir la presión?

Algunos alimentos pueden contribuir a subir la presión arterial de manera natural debido a su contenido de sodio, grasas, o ciertas sustancias que influyen en el sistema cardiovascular. El consumo de estos alimentos resulta útil en personas que presentan hipotensión o presión arterial baja, aunque es necesario hacer ajustes controlados y supervisados por un profesional de la salud.

La sal es un alimento
La sal es un alimento que ayuda a subir la presión arterial de manera rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos ricos en sodio, como el queso, las conservas, los embutidos y las comidas procesadas, contienen altos niveles de este mineral, que según Fundación Española de la Nutrición desempeña un papel clave en la regulación del equilibrio de líquidos y la presión arterial.

Además, alimentos como los quesos curados, las carnes procesadas, los caldos comerciales y las sopas instantáneas suelen tener una concentración elevada de sal. Bebidas con cafeína, como el café y el té, presentan compuestos que pueden producir un aumento temporal de la presión arterial, debido al efecto estimulante de la cafeína sobre el sistema nervioso central.

El chocolate negro es uno de los alimentos que más interés genera por su relación con la presión arterial y la salud cardiovascular. Contiene un alto porcentaje de cacao (generalmente superior al 70%) y, en función de su composición, puede aportar cantidades variables de azúcar, grasas y minerales como el sodio y el potasio, según la Fundación Española de la Nutrición.

Temas Relacionados

presión arterialsaludsodiocafépresión bajamexico-noticias

Más Noticias

Reportan un hombre muerto al interior del auto del cantante “El Bogueto” en Edomex

La víctima fue identificada como Manuel Alejandro “M”; se habría disparado a sí mismo

Reportan un hombre muerto al

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas 11 alcaldías para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre

Protección Civil señaló que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo en las demarcaciones

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla

México: cotización de cierre del dólar hoy 6 de octubre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

México intercepta caso de gusano barrenador en NL, las larvas estaban muertas o intoxicadas

El tema ha generado alerta en EEUU, por lo que las autoridades mexicanas han reforzado medidas para detectar cualquier anomalía en el ganado

México intercepta caso de gusano

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM reanudará actividades tras amenaza de bomba

En un comunicado, la institución explicó que se realizaron inspecciones en el campus

Facultad de Ciencias Políticas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Redadas en seis regiones: armas,

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

Alerta Amber, Alba y Cédula Naranja: así operan los protocolos de búsqueda en Michoacán para personas desaparecidas

ENTRETENIMIENTO

FICM 2025 reunirá a Jodie

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Reportan que Televisa le ofrecerá un fuerte contrato de exclusividad a Aldo de Nigris: “Millones sin hacer nada”

Alejandro Fernández y Yuridia debutan juntos en vivo para cerrar la gira ‘De Rey a Rey’ en el Estadio GNP Seguros

Dalilah Polanco es acusada de soberbia tras evitar a sus fans en la final de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

México vs Colombia: cuándo, dónde

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales

Quién es el nuevo líder de goleo de la Liga MX tras la jornada 12

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025