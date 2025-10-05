Martha Guzmán teme por la integridad de Dalílah Polanco si gana LCDLF: expone amenazas de fans de Aarón Mercury

Martha Guzmán acusó al fandom de Aarón Mercury de amenazar con atentar contra Dalílah Polanco. (@martapasadita, @polancodalilah, @aaronmercury, Instagram)

Si la segunda temporada de La Casa de los Famosos México estuvo marcada por mensajes de odio dentro del reality, la actual edición será recordada por el encono que generó en redes sociales.

A una horas de la final, la periodista Martha Guzmán, amiga y colaboradora de Dalílah Polanco, acusó públicamente al fandom de Aarón Mercury de acoso digital.

Guzmán, quien hace unos días ingresó al inmueble como parte de una dinámica especial para los finalistas, compartió capturas de pantalla que de mensajes que ella y otras personas que han apoyado a Dalílah Polanco han recibido en las últimas horas. Algunos, veladas amenazas contra ella y su círculo más cercano.

A una horas de la final, Martha Guzmán acusó públicamente al fandom de Aarón Mercury de acoso digital. (Captura de pantalla, X)

Martha Guzmán señala a fans de Aarón Mercury

“Para que luego no borren sus amenazas. Qué asco de #fandomtóxico. Todo porque puede ganar una mujer. ¿Cuándo van a evolucionar?“, escribió la periodista en X —antes Twitter—, donde adjunto un agresivo tuit en el que fue arrobada: “El lunes la haremos mierda que va a quedar con ganas hasta de quitarse la vida!”

De acuerdo con Guzmán, hay mensajes peores donde incluso involucran a su hija, menor de edad. Ante la escalada de odio, envió un mensaje público a Aarón Mercury donde le pide interceder: “Con todo respeto @ArnMercurio te vi unos minutos en el foro y me pareciste buena persona, por favor para a tu fandom con tanta incitación al odio y amenazas a nuestra familias”.

De acuerdo con Guzmán, hay mensajes peores donde incluso involucran a su hija, menor de edad. (Captura de pantalla, X)

¿Cómo surgió la polémica?

El encono alrededor de LCDLFMX escaló tras la eliminación de Aarón Mercury el domingo 28 de septiembre. De acuerdo con las estadísticas del programa, el influencer tuvo menos votos que Shiky.

Sin embargo, cientos de miles de usuarios en X y TikTok —entre ellos celebridades como Victoria Ruffo y Fabián Lavalle— acusaron a la productora Rosa María Noguerón de favorecer al presentador español.

En medio de las tensiones, Alexis Ayala se convirtió en el sexto finalista de la tercera temporada. El actor disputó su permanencia en el programa junto a Dalílah Polanco, con quien mantuvo una tensa relación durante varias semanas.

Polanco, quien se erigió como la celebridad más controversia de la actual edición, ha concentrado críticas, ataques y señalamientos de un supuesto favoritismo, incluso, avivado por invitados de La Casa de los Famosos México.

Durante una pre gala, El Diablito, reconocido actor y locutor, incomodó a la producción del programa al hacer eco a versiones sobre un amaño: “Qué felices éramos el viernes pasado que ganó Abelito, no hubo chanchullo, ¿y ahora? Destrozado nuestro equipo (Team Noche). ¿Sabes qué? Háblenle a Carlos Rivera y que le traiga los cuatro millones a Dalílah, ya, me doy por vencido”, indicó.

El actor hizo referencia a los rumores que desató la supuesta visita de Carlos Rivera al show. Vix

Aarón Mercury, quien ha marcado distancia con varias controversias que lo involucran al proyecto, no ha hecho declaraciones públicas sobre los señalamientos hechos por Martha Guzmán.

Paralelamente, diversas encuestas y tendencias posiciona a Dalílah Polanco como una de las favoritas para ganar la tercera temporada. Hasta el momento, las intenciones de voto colocan a Aldo de Nigris como el favorito de la audiencia, seguido de cerca por la actriz y ambos muy lejos de Abelito, Mar Contreras y Shiky, los otros finalistas.

