Estados Unidos

Procesaron a un empleado de la FAA por enviar amenazas de muerte a Donald Trump

Dean DelleChiaie quedó detenido sin fianza tras enviar un correo intimidatorio al presidente de Estados Unido y realizar búsquedas sobre armas y funcionarios desde su puesto en la Administración Federal de Aviación en New Hampshire

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Composición con un primer plano del expresidente Donald Trump a la derecha y el sello de la Administración Federal de Aviación (FAA) en bronce a la izquierda
El ingeniero de la FAA Dean DelleChiaie enfrenta cargos federales tras amenazar de muerte al presidente Donald Trump desde New Hampshire (Reuters)

Un empleado de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en New Hampshire enfrenta un proceso penal tras ser acusado de amenazar de muerte al presidente Donald Trump mediante un correo electrónico enviado directamente a la Casa Blanca. El acusado, Dean DelleChiaie, de 35 años, trabajaba como ingeniero mecánico en la FAA y se encuentra detenido sin derecho a fianza, a la espera de juicio, según el Tribunal Federal de New Hampshire y de acuerdo con reportes de NBC News y ABC News.

El caso alcanzó amplia difusión pública porque el mensaje enviado por DelleChiaie el 21 de abril incluía una amenaza explícita: “Yo, Dean DelleChiaie, voy a neutralizar/matarte —Donald John Trump— porque decidiste matar niños y decir que era guerra, cuando en realidad es terrorismo. Dios conoce tus acciones y dónde perteneces”.

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Las autoridades federales intervinieron después de que el propio departamento de tecnología de la FAA detectó búsquedas sospechosas en la computadora laboral del acusado y alertó a la agencia y al Servicio Secreto, según informes de The Boston Globe y Fox News.

Quién es el acusado y cómo actuó

Dean DelleChiaie residía en Nashua, New Hampshire, y ocupaba el puesto de ingeniero mecánico en la FAA. La investigación oficial comenzó cuando el área de tecnología de la agencia detectó que el empleado solicitó borrar su historial de búsquedas en el sistema institucional.

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Entre las búsquedas que realizó figuran consultas sobre cómo ingresar armas de fuego a instalaciones federales, el porcentaje de la población que desea la muerte de Trump y frases textuales como “Voy a matar a Donald John Trump”, según el expediente judicial citado por NBC News.

La amenaza al presidente Trump fue enviada por correo electrónico a la Casa Blanca y motivó la intervención del Servicio Secreto y la policía de Nashua (AP)
La amenaza al presidente Trump fue enviada por correo electrónico a la Casa Blanca y motivó la intervención del Servicio Secreto y la policía de Nashua (AP)

Las autoridades también comprobaron que DelleChiaie buscó información personal del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, incluidos domicilios y detalles familiares. Estos indicios derivaron en la suspensión inmediata del empleado y en la notificación al Servicio Secreto.

Qué motivó la amenaza y qué consecuencias enfrenta

Durante una entrevista con agentes del Servicio Secreto y la policía de Nashua, DelleChiaie admitió haber realizado dichas búsquedas y confesó poseer armas de fuego en su domicilio. Expresó su molestia por decisiones del gobierno de Trump, especialmente en materias electorales, indultos presidenciales y la publicación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, según The Boston Globe.

El acusado reveló además que estaba bajo tratamiento psicológico, consumía alcohol en exceso y utilizaba marihuana de manera diaria.

El Presidente de EE. UU., Donald Trump, con cabello gris, traje azul, camisa blanca y corbata roja, de pie con una expresión seria frente a un fondo borroso
El acusado admitió la posesión de armas y expresó críticas al gobierno de Trump, vinculadas a indultos y archivos de Jeffrey Epstein (Reuters)

Aunque manifestó arrepentimiento durante la entrevista, semanas después envió el correo con la amenaza formal al presidente. La fiscalía presentó cargos por “comunicación interestatal de amenazas”, un delito federal que puede resultar en una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de USD 250.000, de acuerdo con ABC News.

Cuándo y cómo intervinieron las autoridades

El proceso se activó desde enero, cuando el departamento de tecnología de la FAA detectó las búsquedas y la solicitud de eliminar el historial. La agencia suspendió a DelleChiaie y alertó al Servicio Secreto, que inició la investigación junto con la policía de Nashua.

En febrero, ambos organismos entrevistaron al acusado en su domicilio, donde este reconoció los hechos y expuso su estado emocional y sus críticas a la administración Trump.

En la vivienda, los agentes observaron frases escritas en una pizarra, como “Cálmate más”, “Ve a la oficina de DC si no actúan” y “Di que te arresten: ‘Voy a asesinar a Donald John Trump —por defensa de juramento’”, según el expediente judicial citado por NBC News. Posteriormente, DelleChiaie envió el correo amenazante, lo que precipitó su detención y su presentación ante la justicia federal.

Dónde se encuentra el caso judicial y qué sigue

El martes, DelleChiaie compareció ante la jueza magistrada Andrea K. Johnstone, quien ordenó su detención preventiva sin posibilidad de fianza hasta la celebración del juicio. Durante la audiencia, el acusado solicitó un defensor público y no presentó declaración de culpabilidad, como informaron el canal estadounidense Fox News y The Boston Globe.

Primer plano del Presidente Donald Trump con traje oscuro y corbata morada, mirando a la izquierda, con la bandera de EE. UU. y el sello presidencial de fondo
Durante la investigación, agentes hallaron en su domicilio frases alusivas a asesinar a Trump y referencias a su estado emocional (Reuters)

El caso tuvo repercusión por la coincidencia con otra causa federal: ese mismo día, un tribunal federal presentó cargos adicionales contra Cole Tomas Allen por un tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, evento en el que Trump estaba presente. Ambos procesos continúan abiertos y bajo seguimiento de medios nacionales.

El acusado permanece bajo custodia de las autoridades federales. La justicia federal deberá determinar si las amenazas constituyen un delito consumado y si existía una intención real de concretar el atentado.

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