Estados Unidos

Trump despidió a Ted Turner, fundador de CNN, y cargó contra la cadena por volverse “woke”

El mandatario compartió su mensaje poco después de que el medio informara del fallecimiento de su fundador a los 87 años

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Ted Turner (Foto: ADAM NADEL/AP)
Ted Turner (Foto: ADAM NADEL/AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles al fundador de la CNN, Ted Turner, tras conocer su fallecimiento, y cargó contra la cadena por volverse “woke” y destruir “su criatura”.

“Ted Turner, uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de fallecer. Fundó la CNN, la vendió y quedó personalmente devastado por el acuerdo, ya que los nuevos propietarios se hicieron con la CNN, su ‘criatura’, y la destruyeron”, escribió en su red social, Truth Social.

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El mandatario compartió su mensaje poco después de que la propia cadena informara del fallecimiento de su fundador a los 87 años.

“Se volvió woke, todo lo contrario de lo que él representaba”, apunto Trump sobre la CNN en una de sus tantas críticas a los medios de comunicación.

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Durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2016, en las que ganó Trump por primera vez, el fundador de CNN apoyó públicamente a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci

Aunque no fue tan explícito en el resto de los comicios, Turner apoyó causas más alineadas con los demócratas e hizo activismo político a favor de la lucha contra el cambio climático y promovió el desarme nuclear.

Fue también un filántropo activo que creó la Fundación de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de la ONU y financiar algunas de sus iniciativas.

“Sea como fuere, fue uno de los grandes de la historia de la radiodifusión y un amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo ahí, ¡siempre dispuesto a luchar por una buena causa!”, añadió Trump.

En el homenaje a Turner, Trump se acordó de los nuevos compradores de la cadena, “gente maravillosa”, y confió en que sean “capaces de devolverle su antigua credibilidad y gloria”.

Hace unas semanas, la junta de accionistas de Warner Bros. Discovery, que engloba a la cadena CNN, aprobó fusionarse con Paramount Skydance, de la que el hijo de David Ellison, hijo del magnate Larry Ellison, es el presidente y consejero delegado.

Los Ellison son conocidos, entre otras cosas, por su cercanía con Trump.

La votación aún tiene que ser certificada de manera formal, y ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores locales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de este año.

El mensaje de Trump por la muerte de Ted Turner
El mensaje de Trump por la muerte de Ted Turner

Ted Turner, el visionario de los medios y filántropo que fundó CNN y transformó para siempre la industria de las noticias con la creación del primer canal informativo de 24 horas, falleció este miércoles a los 87 años.

La muerte de Turner fue confirmada por Turner Enterprises, según informó la cadena que él mismo lanzó en 1980. El empresario, cuya audaz personalidad a menudo competía con su agudo sentido para los negocios, falleció tras años de lidiar con la demencia con cuerpos de Lewy.

Conocido por apodos como “Captain Outrageous” (Capitán Escandaloso) y “The Mouth of the South” (La boca del Sur), Turner dejó una marca indeleble en la cultura global. “Si tan solo tuviera un poco de humildad, sería perfecto”, alardeó en una ocasión, resumiendo la confianza que lo llevó a convertir una atribulada empresa familiar en un imperio de medios.

Nacido en Cincinnati en 1938, Robert Edward “Ted” Turner III tuvo una juventud marcada por la disciplina y la rebeldía. Tras asistir a una academia militar, fue expulsado de la Universidad de Brown antes de graduarse.

Su entrada definitiva al mundo de los negocios ocurrió bajo circunstancias trágicas: a los 24 años, asumió el control de la empresa de vallas publicitarias de su padre luego de que este se suicidara, abrumado por problemas financieros. Turner no solo rescató el negocio, sino que lo usó como trampolín para comprar estaciones de radio y, en 1970, su primera estación de televisión en Atlanta, sentando las bases de lo que sería el Turner Broadcasting System.

(Con información de EFE)

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