Presunto fraude final en La Casa de los Famosos a favor de Dalílah Polanco y Shiky: qué pasa cuando votas en ViX (Televisa)

La gran final de La Casa de los Famosos México se ha visto envuelta en polémica por un presunto fraude en el sistema de votaciones digital, que habría favorecido a Dalílah Polanco y Shiky, según denuncias virales en redes sociales.

Durante este domingo 5 de octubre, usuarios de la aplicación de ViX Premium reportaron fallas en el proceso de votación para elegir al ganador de La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con videos y capturas compartidas en redes sociales, los espectadores seleccionaron a sus participantes favoritos, pero la plataforma habría registrado los votos a favor de otros concursantes, principalmente Dalílah Polanco y Shiky, integrantes del llamado Cuarto Día.

Aldo de Nigris podría perder el primer lugar de La Casa de los Famosos México por presunto fraude, advierten fans

Diversas cuentas en plataformas como X y TikTok han recopilado materiales donde los internautas muestran el supuesto error, cuestionando la legitimidad del proceso. Estas publicaciones alcanzaron alta difusión en pocas horas, intensificando el debate sobre la transparencia en los resultados.

En este tipo de realities las plataformas oficiales suelen ser la única vía válida para elegir al ganador, lo cual aumenta la responsabilidad sobre el correcto funcionamiento de estos sistemas.

El fallo técnico, según las denuncias, no sería aleatorio sino una alteración sistemática que habría perjudicado a los miembros del Cuarto Noche: Mar Contreras, Abelito y Aldo de Nigris, este último identificado por la audiencia como favorito para obtener el premio final de 4 millones de pesos.

El proceso de votación para la gran final tuvo dos modalidades. Los usuarios con suscripción Premium en ViX podían emitir hasta 10 sufragios por cada oportunidad abierta, tanto en las pre galas como en las galas regulares, mientras que los espectadores sin suscripción solo accedieron a un voto.

La plataforma ViX, propiedad de TelevisaUnivisión, ofreció a quienes pagan el servicio la posibilidad de incidir más en el resultado respecto a los usuarios estándar.

Esta dinámica abrió nuevos cuestionamientos entre los fanáticos y la opinión pública. Quienes apoyan a los habitantes del Cuarto Noche insinuaron que el sistema habría minimizado el impacto real de sus preferencias, acrecentando la percepción de que Televisa y la producción a cargo de Rosa María Noguerón tendrían interés en que un integrante del Cuarto Día resultara campeón.

Controversias en torno a votaciones y decisiones editoriales han estado presentes en temporadas previas de realities de la cadena, aunque, hasta ahora, Televisa no ha emitido un posicionamiento formal sobre las denuncias de fraude digital en esta edición.

Una final enmarcada por cuestionamientos: La Casa de los Famosos México 3 a horas de terminar

Después de 10 semanas al aire, La Casa de los Famosos México se consolidó como uno de los programas más comentados tanto en televisión abierta como en plataformas digitales. Han participado 15 celebridades, entre ellos actores, influencers y comediantes.

Solo sobrevivieron cinco finalistas: Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Aldo de Nigris y Shiky, cuyos nombres son tendencia en las principales redes sociales debido a la controversia surgida.

La gala definitiva se transmite en vivo esta noche a partir de las 8:30 p.m. hora centro de México, a través de El Canal de las Estrellas y también mediante la versión Premium de la plataforma ViX.

Además, varias salas cinematográficas proyectarán la final, convirtiéndola en un evento multiplataforma. La entrega de contenido adicional en redes sociales y experiencias alternativas para fanáticos refuerza el fenómeno que representa este reality.