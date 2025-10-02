La millonaria fortuna que ganó Abelito por llegar a la final de La Casa de los Famosos México Infobae México: Jesús Avilés

El avance de Abelito a la final de La Casa de los Famosos México lo ha catapultado como una de las figuras más seguidas del reality, mientras suma una fortuna consolidada tras diez semanas en el programa.

El paso de Abelito por el programa se ha consolidado no solamente en la pantalla, sino también en sus cuentas bancarias. Según informan diversos medios como TVNotas, mientras algunos famosos han recibido entre 400.000 y 500.000 pesos mexicanos por semana, Abelito ha obtenido 100 mil pesos semanales.

Esta cifra convierte al influencer y economista en uno de los participantes con menor sueldo del reality, una diferencia marcada frente a nombres de alto perfil como Ninel Conde, Alexis Ayala y Facundo.

A pesar de esta disparidad, la permanencia de Abelito hasta la fase final le permitió sumar un millón de pesos por su estadía de diez semanas, de acuerdo con la información filtrada. Fuentes del programa han puntualizado que los montos varían según la popularidad y trayectoria de cada concursante.

El famoso influencer se encuentra luchando por obtener el primer lugar del reality show de Televisa y sumar a ello 4 millones de pesos (Abelito/Youtube)

El crecimiento en redes sociales y popularidad: los factores para la elección de sueldos en La Casa de los Famosos

La exposición dentro de La Casa de los Famosos México impactó de manera directa su visibilidad en redes digitales. Al inicio del programa, Abelito contaba con 600.000 seguidores en Instagram.

A la fecha de su avance a la final, la cifra ascendió a 1,6 millones. El crecimiento exponencial de seguidores posiciona a Abelito como uno de los casos con mayor impacto digital del reality en esta temporada. El incremento se atribuye tanto a la difusión de escenas en el programa como a su cercanía con el público joven en redes.

Durante la gala del 1 de octubre, los seis finalistas recibieron mensajes escritos de sus familias. Algunos optaron por compartirlos en voz alta con el resto del grupo. La noche incluyó la participación remota de la cantante Natalia Jiménez, quien motivó a los habitantes de la casa antes del anuncio del siguiente eliminado. Más tarde, los concursantes presenciaron un show especial del grupo Piso 21 en el jardín, hasta que llegó el momento de la decisión final.

La conducción del segmento estuvo a cargo de Galilea Montijo, quien llamó a los concursantes a esperar la deliberación oficial. El avance de Abelito al último día de competencia se confirmó junto a Mar Contreras, Shiky, Aldo y Dalílah Polanco. Quien quedó fuera fue Alexis Ayala, actor que terminó su participación en el sexto lugar.

El crecimiento en redes sociales y popularidad: los factores para la elección de sueldos en La Casa de los Famosos (Captura de pantalla YouTube)

El adiós de Alexis Ayala y el ánimo en la recta final de La Casa de los Famosos México

La salida de Alexis Ayala quedó marcada por las palabras de “La Jefa”, la voz oficial de la casa: “El estratega, el jugador, el que siempre dijo sus verdades sin temor. Líder natural de la manada, padre, protector, consejero. Tomo tus palabras Alexis y te aseguro que de aquí sale un nuevo hombre. El que sabe disfrutar de la vida”. Su despedida incluyó un recibimiento familiar y una breve declaración:

“Estoy feliz, me quedé con ganas de los últimos tres días. Pero tenía yo la tranquilidad de salir al mundo. Caminé lo que tenía que caminar, hice lo que tenía que hacer y en la manada hicimos lo que teníamos que hacer. Encontramos identidad, camino y amor”.

Al cierre de la gala, Abelito se aseguró un lugar entre los finalistas y una recompensa total de un millón de pesos mexicanos, además de un aumento considerable en su proyección digital. Su comparación en términos de pago con otros participantes resalta la diversidad de montos dentro del reality. El desenlace se conocerá en la final, prevista para el 5 de octubre, cuando se definirá al máximo ganador de la temporada.