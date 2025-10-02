La millonaria fortuna que ganó Dalílah Polanco por llegar a la final de La Casa de los Famosos México

El 1 de octubre se llevó a cabo la última gala de eliminación y Alexis Ayala se convirtió en el sexto finalista. (Infobae México)

Dalílah Polanco entró a La Casa de los Famosos México rodeada de expectativas y con el paso de las semanas se convirtió en una de las habitantes más polémicas de la temporada.

Y es que durante su estancia no solo dio mucho de qué hablar por su personalidad, también por las revelaciones que hizo sobre su historia de amor con Eugenio Derbez y su experiencia en una secta.

Dalílah Polanco venció a Alexis Ayala en votos. (Captura Vix // La Casa de los Famosos México)

¿Cuánto dinero habría ganado Dalílah Polanco por pasar a la final de LCDLFM?

Se desconoce mucha información sobre los contratos que las celebridades firmaron antes de entrar al reality show, pero en redes sociales trascendieron rumores sobre cuánto dinero habría ganado cada habitante por semana de permanencia.

De acuerdo con la revista TVNotas, Dalílah Polanco habría ganado 280 mil pesos por semana, es decir, cerca de 2 millones 800 mil pesos mexicanos por su permanencia en toda la temporada.

La cifra tentativa podría aumentar si gana la temporada, pues el primer lugar recibirá un premio de 4 millones de pesos mexicanos.

(La Casa de los Famosos México // Vix)

¿Quién ganará La Casa de los Famosos México 2025?

La recta final de La Casa de los Famosos México 2025 desató un debate en redes sociales sobre quién ganará el primer lugar.

En el momento decisivo previo a la última gala, programada para el domingo 5 de octubre, las encuestas digitales han cobrado especial protagonismo, anticipando el posible resultado de la competencia antes de la emisión oficial.

Según un primer corte difundido en la página de Facebook del programa Vaya Vaya, el exfutbolista Aldo de Nigris lidera la preferencia del público con el 44% de los votos.

(Captura de pantalla YouTube)

Muy cerca en la competencia se encuentra Dalílah Polanco, quien ha acumulado el 38% de la preferencia popular en la misma encuesta, configurando así una disputa cerrada por la victoria.

A una distancia considerable se posicionan el resto de los finalistas: Abelito obtuvo el 6% de los votos, seguido por Shiky con el 4% y Mar Contreras con el 3%.

Estas cifras revelan el marcado dominio de los dos punteros en el sondeo, aunque el desenlace depende únicamente de la votación oficial.

Aunque la encuesta del programa Vaya Vaya ofrece únicamente una aproximación sobre el respaldo popular de cada habitante, el desenlace oficial será revelado en directo por la conductora Galilea Montijo, siendo el público el único responsable de definir esta competencia.