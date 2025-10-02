La millonaria fortuna que ganó Alexis Ayala por llegar a la final de La Casa de los Famosos México y ser sexto lugar (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Alexis Ayala se convirtió en uno de los protagonistas de La Casa de los Famosos México 2025 al asegurar una fortuna millonaria tras permanecer durante 10 semanas en la competencia televisiva y llegar a la final en sexto lugar. L

as cifras estimadas de sus ganancias han generado interés ante los elevados salarios reportados para los participantes del programa transmitido por Televisa.

Según datos difundidos en redes sociales, el actor de 59 años recibió un pago semanal de 400 mil pesos mexicanos por su presencia en el reality. Este monto fue compartido en listas filtradas a la prensa, aunque no confirmado oficialmente por la producción o algún concursante.

De acuerdo con los cálculos, el líder del Cuarto Noche habría acumulado un total de 4 millones de pesos por las diez semanas que permaneció en La Casa de los Famosos México, una suma equivalente al monto prometido al concursante ganador del primer lugar. Esta cifra excluye premios o posibles bonos adicionales destinados al campeón absoluto.

El actor perdió la oportunidad de obtener el primer lugar del reality show de Televisa y sumar a su sueldo 4 millones de pesos (Captura de pantalla YouTube)

Trayectoria dentro de La Casa de los Famosos México: el adiós de Alexis Ayala

La participación de Alexis Ayala en el reality destacó desde los primeros episodios por las alianzas estratégicas y los conflictos que enfrentó en el programa. Uno de los episodios más comentados fue su enfrentamiento con Ninel Conde durante la prueba semanal de presupuesto, incidente que motivó debates sobre la dinámica interna y derivó en la nominación de Ayala en la segunda semana.

La controversial escena se produjo durante la dinámica “Conectados”, cuando Ayala buscó activar el botón para ganar puntos y su compañera Elaine Haro se interpuso, situación que elevó la tensión entre los participantes. Este acto acentuó la exposición pública del actor en redes sociales, desde donde se discutieron sus acciones.

A pesar de los desencuentros, Ayala logró consolidarse como figura central en el llamado “cuarto Noche”, forjando un grupo de aliados y compartiendo experiencias personales que atrajeron la simpatía del público. “Me siento feliz, mi premio más grande es que la casa me regaló de nuevo a Alexis Ayala, hizo que todos mis pedazos se pegaran de nuevo”, expresó el propio artista durante la postgala.

(Captura Vix)

El saldo personal y profesional tras la salida de Alexis Ayala

El avance de Alexis Ayala hasta la final refleja la estrategia y resiliencia que mostró durante su estadía. Tras quedar fuera en el último tramo, el actor ofreció sus primeras declaraciones públicas. Aseguró sentirse renovado y agradecido por lo vivido: “Nadie te platica lo que realmente es la casa. No sabía que me iba a enfrentar conmigo mismo”.

Parte de sus compañeros del cuarto Noche manifestaron desánimo y un lazo genuino con el actor, un gesto que este valoró: “Es que sí se hizo un vínculo real, muy real. Es la familia que eliges pero con una entrega bien real”.

La productora Rosa María Noguerón anticipó que el ganador de la temporada obtendría además de los pagos semanales, un bono extra junto con los 4 millones de pesos, aunque estos montos no han sido confirmados públicamente por Televisa.

Alexis Ayala, sexto ganador de La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (LCDLFM)

El recorrido de Alexis Ayala en la televisión mexicana

A lo largo de varios años, Alexis Ayala ha construido una trayectoria sólida dentro de la televisión mexicana. Su paso por proyectos como “La fea más bella”, “Amor real” y “Lo que la vida me robó” lo posicionó entre los actores con mayor versatilidad en pantalla. Además de su labor frente a cámaras, ha participado como productor y director, ampliando su rango en la industria del espectáculo.

La experiencia acumulada en telenovelas y formatos de competencia impulsó su desempeño en el reality, donde expuso aspectos de su vida profesional y personal, incluidos momentos de vulnerabilidad y reflexiones sobre la convivencia.

Aunque las cifras sobre su salario semanal y monto total carecen de confirmación final, la permanencia de Ayala y su salida a días de la gran final se tradujeron, según los datos disponibles, en una de las recompensas económicas más llamativas para un participante de reality en México hasta la fecha.