Ofrecen 10.000 dólares de recompensa por información sobre adolescente desaparecido en Atlanta: cómo aportar datos

La desaparición de Benjamin Braithwaite moviliza a la comunidad de Atlanta y activa búsqueda intensiva tras más de una semana sin pistas

La desaparición de Benjamin Braithwaite ha conmocionado a la comunidad de Atlanta y mantiene en vilo a su familia desde la noche del 27 de abril. Este adolescente de dieciséis años, estudiante de segundo año en la escuela secundaria KIPP Atlanta Collegiate High School, fue visto por última vez alrededor de las 21:00 en su domicilio, ubicado en el vecindario de Regency Trace. Desde ese momento, no se ha registrado ningún contacto con él, lo que ha incrementado la preocupación y desencadenado una intensa búsqueda que ya supera la primera semana sin resultados concluyentes.

La última noche en que se tuvo noticia de Braithwaite transcurrió sin incidentes visibles, según el relato de sus familiares. El hecho de que no haya dejado señales sobre un posible destino ni haya mantenido comunicación posterior ha profundizado la angustia entre sus allegados. En el entorno inmediato, tanto familiares como amigos insisten en que su partida es completamente atípica, lo cual ha motivado el despliegue de esfuerzos adicionales para localizarlo. La incertidumbre sobre su paradero y la ausencia de pistas claras han llevado a la familia a apelar a la solidaridad de la comunidad, esperando que cualquier dato, por pequeño que parezca, pueda resultar clave para encontrarlo.

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La familia de Benjamin Braithwaite y el aeropuerto de Atlanta ofrecen una recompensa de 10.000 dólares por información que ayude a encontrar al joven desaparecido

En un esfuerzo por facilitar la identificación y distinguirlo en caso de que haya sido visto en algún lugar, se han difundido ampliamente las características físicas de Benjamin Braithwaite. El joven mide 1,96 metros y pesa 79 kilos, atributos que lo hacen destacar entre personas de su edad. Tiene el cabello negro y ojos marrones, rasgos que han sido remarcados en todos los comunicados y publicaciones relacionados con la búsqueda. Al momento de su desaparición, vestía una sudadera con capucha negra, pantalones deportivos negros y zapatillas Nike, una combinación de ropa que la familia y las autoridades consideran relevante para reconocerlo en espacios públicos.

La descripción detallada de su indumentaria ha sido replicada en redes sociales, carteles y avisos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar su localización. Estos datos han resultado esenciales en la coordinación de los esfuerzos de búsqueda, considerando las posibles zonas donde podría haber sido visto, como estaciones de transporte público o establecimientos de comida rápida.

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En paralelo a los operativos de búsqueda, la familia de Braithwaite y los responsables del aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta —lugar donde trabaja su madre— han anunciado una recompensa de 10.000 dólares. Esta suma se ofrece a cualquier persona mayor de 18 años que aporte información verídica y comprobable que conduzca al regreso del joven. La condición para acceder a la recompensa es que los datos proporcionados puedan ser confirmados por las autoridades legales y resulten determinantes para localizarlo. La familia subraya que incluso los detalles aparentemente insignificantes pueden ser valiosos en la investigación.

Las características físicas de Braithwaite, como su altura de 1,96 metros y cabello negro, han sido difundidas para facilitar su identificación en Atlanta

El llamado a colaborar no solo se ha limitado al entorno inmediato. En una publicación difundida el martes en la cuenta de Instagram del aeropuerto de Atlanta, se solicitó a la población que permanezca atenta a la posible presencia de Braithwaite en lugares como paradas de MARTA (el sistema de transporte metropolitano de Atlanta) y restaurantes de comida rápida. El mensaje, dirigido a toda la comunidad, enfatiza: “Hasta los pequeños detalles importan. Tu atención podría marcar la diferencia. Si crees haberlo visto, no esperes: llama inmediatamente“.

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Las acciones emprendidas por la familia y las autoridades han incluido, además de la difusión masiva de la alerta y la recompensa, la creación de un sitio web específico para canalizar y centralizar posibles pistas. Desde el inicio de la desaparición, la familia ha mantenido un contacto permanente con la policía local, especialmente con la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Atlanta, para coordinar estrategias de búsqueda y verificar la autenticidad de la información recibida. Los responsables del aeropuerto han utilizado su plataforma para amplificar el alcance del mensaje, involucrando a trabajadores y visitantes en la vigilancia activa.

A lo largo de la semana, la difusión de la alerta se ha extendido a redes sociales, estaciones de transporte y distintos puntos estratégicos de la ciudad, con la esperanza de que la visibilidad aumente la probabilidad de obtener información relevante. La familia ha insistido en que cualquier dato puede ser útil, reiterando a la comunidad que la colaboración ciudadana es fundamental en casos como este.

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Quienes cuenten con información sobre el paradero de Benjamin Braithwaite disponen de varios canales oficiales para reportarla. La recomendación principal es comunicarse de inmediato con el 911 ante cualquier avistamiento o indicio concreto. También se puede contactar directamente a la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Atlanta al número (404) 546-4260. Además, la familia mantiene activo el sitio web creado específicamente para recibir datos que puedan contribuir a la localización del adolescente.