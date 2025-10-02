La millonaria fortuna que ganó Mar Contreras por llegar a la final de La Casa de los Famosos México (Infobae México/ Jovani Pérez)

El paso de Abelito por La Casa de los Famosos México no solo le abrió las puertas del reconocimiento, también le permitió acumular una fortuna que supera el millón de pesos por su presencia en la competencia durante diez semanas.

El reality producido por Televisa y transmitido por ViX ha sido motivo de conversación por los altos ingresos que perciben semanalmente sus participantes.

De acuerdo con información filtrada en redes sociales, una lista revela que los participantes del programa, según su popularidad o trayectoria, negocian su salario semanal de manera individual. Para la tercera temporada, el aislamiento de figuras públicas en la residencia monitorizada 24/7 no solo expone su vida privada, sino que también se traduce en atractivos contratos económicos que han generado discusión entre la audiencia.

En el caso de Mar Contreras, quien también es parte de la actual edición, se indica que estaría recibiendo alrededor de 140,000 pesos semanales, cantidad que la ubica entre los salarios más bajos reportados, solo por encima de Aldo de Nigris. Por contraste, nombres como Ninel Conde figuraban en la parte alta de la escala remunerativa, con ingresos superiores a medio millón de pesos cada siete días.

La actriz se encuentra luchando por obtener el primer lugar del reality show de Televisa y sumar a su sueldo 4 millones de pesos (Vix)

Quién es Mar Contreras, habitante de La Casa de los Famosos México

Nacida el 8 de febrero de 1981 bajo el nombre de Maricela Contreras Leyva, la intérprete debutó públicamente a los 23 años al participar en la primera temporada del reality musical Operación Triunfo México, donde alcanzó el séptimo lugar.

En el ámbito actoral, inició su carrera en la telenovela Muchachitas como tú y posteriormente interpretó a ‘Luli’ en la versión mexicana de High School Musical: El Desafío. A lo largo de su carrera, ha participado en proyectos como Teresa, Lo imperdonable, Mar de amor, Vino el amor, Cabo y Por amar sin ley.

Mientras que en 2015 su trabajo fue reconocido con la Diosa de Plata a ‘Mejor coactuación femenina’ por su interpretación en la película ¿Qué le dijiste a Dios?

Cuarto Noche se rompe: solo 3 integrantes llegan a la gran final de La Casa de los Famosos México

La noche en que Alexis Ayala abandonó La Casa de los Famosos México como sexto finalista de la tercera temporada estuvo marcada por una oleada de emociones que desbordó a sus compañeros más cercanos.

La reacción de Abelito, Aldo de Nigris y Mar Contreras no tardó en hacerse visible: las lágrimas y los abrazos se convirtieron en el reflejo de la intensidad vivida tras la partida del actor, quien permaneció 67 días dentro del reality.

Durante la gala, los seis habitantes aguardaban en el jardín el veredicto del público. El proceso de eliminación avanzó con el anuncio de Mar Contreras como la primera finalista, seguido por Shiky, Abelito y Aldo de Nigris. El último pase a la final quedó entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala. La conductora Galilea Montijo fue la encargada de comunicar la decisión: “Uno de ustedes se consagra como el sexto lugar de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

Se retira alguien que vivió 67 días dentro de esa casa. No es poca cosa. El público ha tomado una decisión. Y en esta noche se retira como sexto lugar. El sexto lugar eres tú. El sexto lugar eres tú. Alexis”, pronunció. La noticia fue asimilada en cuestión de segundos. Ayala respondió con un escueto “Okey, bien”, mientras Dalílah Polanco se acercó para felicitarlo con un abrazo, gesto que repitió poco después Shiky.

El actor se dirigió entonces a sus compañeros: “Nada, hasta acá llegamos juntos. Venga. Los amo, los amo”, palabras que dieron pie a una ronda de abrazos y aplausos por parte de Aldo, Abelito y Mar.