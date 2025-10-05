México

Alessandra Rojo de la Vega critica a activistas: “La justicia en México debe ser primero”

La alcaldesa de Cuauhtémoc subraya la necesidad de sancionar y reparar a víctimas de violencia de género antes que sumarse a causas internacionales

Por Andrés García S.

La alcaldesa de Cuauhtémoc señaló
La alcaldesa de Cuauhtémoc señaló que durante 2024 fueron asesinadas 3 mil 427 mujeres. De esta cifra, 829 casos se clasificaron como feminicidio. (Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc)

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, hizo un llamado a quienes participan en causas internacionales para que primero concentren su atención en las problemáticas que enfrenta el país. Señaló que es fundamental que se exija al Estado la investigación, el enjuiciamiento y la reparación de las víctimas en México antes de involucrarse en acciones o movimientos fuera del país.

La funcionaria subrayó que, mientras estas condiciones no se atiendan de manera efectiva, cualquier participación internacional pierde relevancia frente a la necesidad inmediata de justicia y reparación dentro del territorio nacional. En un mensaje a través de su cuenta de X, escribió: “Si quieres ser activista de verdad: no viajes a la foto internacional sin primero exigir que el Estado investigue, juzgue y repare a las víctimas en tu propio país”.

Rojo de la Vega acompañó su comentario con datos sobre la violencia de género en el país. Señaló que durante 2024 fueron asesinadas 3 mil 427 mujeres, de las cuales 829 casos se clasificaron como feminicidios. Añadió que hay más de 120 mil personas desaparecidas y miles de fosas clandestinas, donde madres buscan restos humanos ante la falta de investigaciones exhaustivas por parte de las autoridades.

Rojo de la Vega describió un contexto de impunidad sostenida, con investigaciones incompletas, escasas sentencias y autoridades rebasadas. Explicó que, mientras estas condiciones persistan, en estados como Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Sinaloa las familias continuarán realizando búsquedas por cuenta propia y solicitando justicia.

SRE mantiene negociaciones diplomáticas con Israel

Este sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en Israel mantiene contacto constante con las autoridades locales para garantizar la salud e integridad de los mexicanos ubicados en Ktziot.

Entre las acciones realizadas, destacan la gestión para asegurar el acceso de los connacionales a alimentos, agua y medicamentos. La Cancillería precisó que continúan las gestiones para facilitar la salida de estas personas de Israel en el menor tiempo posible.

Asimismo, la SRE indicó que mantiene negociaciones diplomáticas con varios países para evaluar posibles rutas y vías de salida conjuntas, con el objetivo de garantizar un retorno seguro de los ciudadanos mexicanos. Las autoridades mexicanas reiteraron su compromiso de proteger a sus connacionales y coordinar esfuerzos internacionales que permitan una solución eficaz ante la situación actual en la región.

En días recientes, la SRE informó que los seis mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud y fueron detenidos por autoridades de Israel en su camino a Gaza, serán repatriados “lo antes posible”, destacando que todos se encuentran en buen estado de salud.

