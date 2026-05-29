México

Encuentran con vida a Merari Olea, joven buscada en Cuautla desde 2017

La joven desapareció en Cuautla, Morelos, en junio de 2017. A sus 24 años, fue localizada gracias a los esfuerzos de las autoridades y la incansable insistencia de los colectivos de búsqueda

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Ficha de búsqueda oficial de Merari Olea Varela, quien desapareció el 24 de junio de 2017 a la edad de 15 años en el municipio de Cuautla. (X @fatimavazquezdg)
Ficha de búsqueda oficial de Merari Olea Varela, quien desapareció el 24 de junio de 2017 a la edad de 15 años en el municipio de Cuautla. (X @fatimavazquezdg)

Luego de casi una década de angustia, preguntas sin respuesta y una búsqueda incesante que desafió el paso del tiempo, la esperanza se materializó en el estado de Morelos. Las autoridades estatales y diversos colectivos de búsqueda confirmaron una noticia extraordinaria en el contexto actual del país: la localización con vida de Merari Olea Varela.

La joven, que actualmente tiene 24 años de edad, había sido reportada como desaparecida en el año 2017 en el municipio de Cuautla, Morelos, cuando apenas era una adolescente de 15 años. De acuerdo con la información oficial emitida conjuntamente por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, el hallazgo de Merari se concretó el pasado martes 26 de mayo.

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Nueve años de ausencia: El origen de la búsqueda en Cuautla

La historia de la prolongada ausencia de Merari comenzó exactamente el 24 de junio de 2017. En aquel momento, su desaparición sacudió a su círculo cercano y activó las alertas de las autoridades. Desde que se interpuso la denuncia, su fotografía y sus datos generales quedaron plasmados en fichas de búsqueda que permanecieron activas en las plataformas oficiales y en las fiscalías de la región oriente de la entidad.

Con el paso inexorable de los años, el caso no quedó en el olvido gracias al trabajo y a la resistencia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Estas organizaciones se encargaron de mantener viva la exigencia de su búsqueda, compartiendo su rostro de manera continua. Este esfuerzo cobró gran relevancia en un contexto donde los hallazgos con vida después de periodos tan prolongados son estadísticamente inusuales.

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Protocolos de protección y el derecho a la privacidad

Tras confirmarse su localización, la joven quedó inmediatamente bajo el resguardo y la protección de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la propia Fiscalía General del Estado. Las instituciones comenzaron a aplicar los protocolos correspondientes dictados por la ley, cuyo objetivo es garantizar su atención integral, médica y psicológica, así como facilitar un proceso seguro para su reintegración familiar.

Hasta la fecha, las dependencias han decidido no revelar detalles sobre las circunstancias que rodearon su desaparición, su estado de salud actual, ni los lugares en los que permaneció durante estos nueve años. Y es que en este tipo de casos, la información sobre el sitio del hallazgo y las posibles líneas de investigación se mantiene bajo estricta reserva. El propósito de este hermetismo es proteger la integridad física y emocional de la víctima, garantizar su privacidad y evitar afectaciones a las investigaciones en curso.

Familiares de personas desaparecidas piden revisar medidas anunciadas por el gobierno y advierten omisiones en la aplicación de la ley. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
Colectivos de búsqueda celebraron la localización con vida de Merari, un caso que se convierte en un símbolo de la perseverancia ciudadana. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Un mensaje de esperanza frente a la crisis

La noticia ha generado una amplia ola de reacciones positivas en medios regionales y plataformas digitales. Las autoridades estatales agradecieron públicamente el apoyo de la ciudadanía y la difusión constante de la ficha de búsqueda a través de redes sociales; acciones que contribuyeron de manera significativa a mantener vigente el caso y facilitar su localización.

Por su parte, usuarios y colectivos calificaron este acontecimiento como un poderoso mensaje de esperanza. Para las cientos de familias que continúan buscando a sus seres queridos en Morelos y en el resto del país, el regreso a casa de Merari demuestra que la exigencia ciudadana rinde frutos y que la búsqueda nunca debe detenerse.

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