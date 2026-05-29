De Luis Castilleja a El Temach: este es el impacto que la machosfera provocó en sus lazos familiares

Para los familiares del creador de contenido ha sido muy complicada su transformación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace una década, Luis Castilleja buscaba su lugar en el mundo como actor en Los Ángeles. Hoy, bajo el nombre de El Temach, es la figura central de la machosfera en América Latina, con más de 11 millones de seguidores y un discurso que ha provocado una fractura familiar profunda.

La historia de El Temach es la de un cambio radical. Castilleja, antes creativo y abierto, inició su transformación al regresar a México tras una serie de fracasos laborales y una ruptura amorosa.

Según declaraciones de su hermana Alex Castilleja, en un principio su objetivo era ayudar a otros hombres a superar dificultades emocionales, promoviendo el desarrollo personal masculino. Sin embargo, Alex afirma que este propósito “pronto se torció”, dando lugar a contenidos donde se culpa a las mujeres por los problemas que atraviesan los varones.

PUBLICIDAD

El creador de contenido cobra hasta 2 mil pesos por 'bautizar' a sus seguidores. (Facebook/eltemach)

Ruptura familiar por el nuevo discurso

El impacto de la transformación de Castilleja se refleja en el distanciamiento con su familia. Alex, ingeniera de diseño, sostiene en entrevista con la BBC que El Temach “ya no es la persona que conocía”, y que no se hablan desde hace dos años.

Para ella, la metamorfosis de su hermano demuestra cómo la fama y el dinero pueden tentar a personas inesperadas a sumarse a movimientos digitales como la machosfera. Relata que cualquier opinión que ella expresaba era tomada como una afrenta personal: “cualquier cosa que yo expresara... se tomaba como una creencia feminista”. También asegura que su hermano admitió haber copiado estrategias de Andrew Tate, buscando replicar el éxito mediático del influencer británico.

PUBLICIDAD

Pese a que el creador de contenido advierte a sus seguidores no dejarse influenciar, él a su vez ha seguido los pasos de otros famosos en este mismo tema.

La influencia en los más jóvenes

El crecimiento de El Temach está vinculado a tendencias globales. La investigación de la BBC identifica un aumento acelerado de seguidores en influencers de la machosfera en regiones como América Latina, Asia y África, donde los avances en igualdad de género son recientes.

El Temach y otros exponentes, como Andrew Kibe en Kenia, niegan que su contenido sea misógino, aunque su discurso y consejos han sido señalados como sexistas y hostiles hacia las mujeres, en especial hacia las madres solteras.

Este tipo de mensajes tiene llegada entre jóvenes. Un seguidor mexicano, identificado como Julián, declaró a la BBC que el contenido de El Temach le influyó, ya que sentía que “el feminismo ha vuelto invisibles los problemas de los hombres”. El historial de redes sociales de Julián muestra más de 3.000 “me gusta” en videos de la machosfera desde los 16 años.

PUBLICIDAD

Los hombres son calificados y denigrados dentro de estas propias ideas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hombres: la máquina de dinero de estos influencers

El fenómeno de personas como El Temach no solo es social, sino también económico. Entre abril de 2025 y abril de 2026, Castillejas ganó aproximadamente USD 1,5 millones por visualizaciones en redes sociales.

A esto se suman entre USD 200.000 y USD 300.000 por “Super Chats” en YouTube y otros ingresos por talleres y mercancía. Su equipo considera “altamente irresponsable publicar los ingresos estimados de El Temach”.

La exposición pública ha generado reacciones diversas. Durante un show en Las Vegas, El Temach combinó consejos de autoayuda con retórica sexista. A pesar de la invitación de la BBC, el influencer rechazó participar en el documental y desestimó a los medios desde sus transmisiones en vivo.

PUBLICIDAD