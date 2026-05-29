México

Captan a mujer robando celular a empleada de una tienda en Reynosa: usuarios la apodan ‘Lady Celular’

La joven intentó impedir la salida de la presunta responsable, pero terminó siendo empujada en la puerta del local

Guardar
Google icon
El momento quedó grabado y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

Un video grabado dentro de un establecimiento en Reynosa se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de mostrar el momento en que una mujer presuntamente se lleva el teléfono celular de una trabajadora y logra escapar del lugar.

Las imágenes comenzaron a circular durante las últimas horas en distintas plataformas digitales y rápidamente acumularon miles de reproducciones, comentarios y reacciones de usuarios.

En el material se observa a una mujer entrando al negocio mientras la empleada permanece detrás del mostrador. Segundos después, la visitante aparentemente toma el celular de la joven trabajadora sin autorización.

El momento quedó grabado y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.
El momento quedó grabado y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

Al percatarse de lo ocurrido, la dependienta corre hacia la entrada del establecimiento e intenta bloquear el paso para impedir que la mujer salga con el dispositivo móvil.

Sin embargo, la presunta responsable logra abrirse camino empujando tanto la puerta como a la trabajadora, quien no consigue detenerla. Tras el forcejeo, la mujer abandona el local con el teléfono y desaparece del lugar.

Usuarios reaccionaron con molestia tras difundirse el video grabado dentro de una tienda en Reynosa.
Usuarios reaccionaron con molestia tras difundirse el video grabado dentro de una tienda en Reynosa.

El clip se viralizó rápidamente y numerosos usuarios comenzaron a referirse a la señalada como “Lady Celular”, apodo que empezó a multiplicarse en comentarios y publicaciones relacionadas con el caso.

La grabación también generó una fuerte discusión en redes sociales debido a varios mensajes ofensivos y agresivos publicados por algunos internautas, quienes reaccionaron con enojo tras observar el supuesto robo.

“Es extranjera al parecer que la regresen a su país o la quemamos aqui”; “Pobre lady luego luego se le ve la cara de mal nacida , de pobre no sabe que hace en esta vida , alguien dele una ayudita”; “También pinche morra pendeja era para que prendiera a vergazos a la ruca”; “Se ve que hondureña, cubana o de esa pinche escoria”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en el video viral.

PUBLICIDAD

Hasta ahora las autoridades no han confirmado personas detenidas relacionadas con el caso viral.
Hasta ahora las autoridades no han confirmado personas detenidas relacionadas con el caso viral.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la mujer involucrada ni han informado sobre alguna detención relacionada con el caso ocurrido en Reynosa.

Tampoco se ha dado a conocer si la trabajadora afectada presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, el video continúa circulando ampliamente en redes sociales, donde miles de usuarios siguen reaccionando al momento captado por las cámaras del establecimiento.

Temas Relacionados

celularviralteléfonoroboReynosaredes socialestendenciamexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Tarjeta roja al machismo y la homofobia”: Gobierno de CDMX despliega 133 acciones para blindar a la comunidad LGBT+ en el Mundial

La estrategia incluye 133 acciones, entre ellas la habilitación de 20 espacios seguros en Zona Rosa y Tacuba

“Tarjeta roja al machismo y la homofobia”: Gobierno de CDMX despliega 133 acciones para blindar a la comunidad LGBT+ en el Mundial

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

El técnico argentino llegó a Monterrey para comenzar oficialmente su nueva etapa al frente de Rayados rumbo al Apertura 2026

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Sheinbaum invita a celebrar 2 años de gobierno en el Monumento a la Revolución y 31 plazas públicas: por la defensa de la soberanía

La reunión será el domingo 31 de mayo a las 11 de la mañana

Sheinbaum invita a celebrar 2 años de gobierno en el Monumento a la Revolución y 31 plazas públicas: por la defensa de la soberanía

Palomean economía de México: agencia R&I dice que deuda externa se mantiene estable

La agencia destacó la relación socio comercial con Estados Unidos

Palomean economía de México: agencia R&I dice que deuda externa se mantiene estable

Licencia Permanente CDMX 2026: estas son todas las razones por las que la Semovi puede cancelarla para siempre

Se puede revocar definitivamente a quienes cometan faltas graves como manejar alcoholizados, causar accidentes fatales o acumular multas

Licencia Permanente CDMX 2026: estas son todas las razones por las que la Semovi puede cancelarla para siempre
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Rey Mago” busca frenar su entrega a Estados Unidos tras señalamientos con el CJNG

“El Rey Mago” busca frenar su entrega a Estados Unidos tras señalamientos con el CJNG

Cerditos de peluche: el símbolo que conecta recientes escenas de crímenes en Culiacán, Sinaloa

Acusado por EEUU de lavar dinero para Los Chapitos con criptomonedas solicita amparo en Sinaloa para evitar extradición

Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

Catean inmueble en Ecatepec: aseguran droga y detienen a dos presuntos narcomenudistas

ENTRETENIMIENTO

J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

¿Qué es el humor capacitista y por qué el chiste de Chumel Torres atenta contra minorías?

Policías irrumpen en casa de Marianne Gonzaga buscando a su hija: ella transmite el cateo en vivo

De Luis Castilleja a El Temach: este es el impacto que la machosfera provocó en sus lazos familiares

Alfredo Adame calificó de ‘grave error’ que Addis Tuñón reemplazara a Maribel Guardia como tutriz: “La vomito”

DEPORTES

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Faitelson responde a Javier Aguirre por decir que el grupo de México en el Mundial 2026 “está de pechito”

Propietarios de palcos amagan con recurrir a la fuerza pública para acceder al Mundial de la FIFA 2026

J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

El Grande Americano invade el gimnasio de Penta Zero Miedo y demuestra que es 100% mexicano al cantar grandes éxitos