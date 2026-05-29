Captan a mujer robando celular a empleada de una tienda en Reynosa: usuarios la apodan ‘Lady Celular’

El momento quedó grabado y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

Un video grabado dentro de un establecimiento en Reynosa se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de mostrar el momento en que una mujer presuntamente se lleva el teléfono celular de una trabajadora y logra escapar del lugar.

Las imágenes comenzaron a circular durante las últimas horas en distintas plataformas digitales y rápidamente acumularon miles de reproducciones, comentarios y reacciones de usuarios.

En el material se observa a una mujer entrando al negocio mientras la empleada permanece detrás del mostrador. Segundos después, la visitante aparentemente toma el celular de la joven trabajadora sin autorización.

El momento quedó grabado y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

Al percatarse de lo ocurrido, la dependienta corre hacia la entrada del establecimiento e intenta bloquear el paso para impedir que la mujer salga con el dispositivo móvil.

Sin embargo, la presunta responsable logra abrirse camino empujando tanto la puerta como a la trabajadora, quien no consigue detenerla. Tras el forcejeo, la mujer abandona el local con el teléfono y desaparece del lugar.

Usuarios reaccionaron con molestia tras difundirse el video grabado dentro de una tienda en Reynosa.

El clip se viralizó rápidamente y numerosos usuarios comenzaron a referirse a la señalada como “Lady Celular”, apodo que empezó a multiplicarse en comentarios y publicaciones relacionadas con el caso.

La grabación también generó una fuerte discusión en redes sociales debido a varios mensajes ofensivos y agresivos publicados por algunos internautas, quienes reaccionaron con enojo tras observar el supuesto robo.

“Es extranjera al parecer que la regresen a su país o la quemamos aqui”; “Pobre lady luego luego se le ve la cara de mal nacida , de pobre no sabe que hace en esta vida , alguien dele una ayudita”; “También pinche morra pendeja era para que prendiera a vergazos a la ruca”; “Se ve que hondureña, cubana o de esa pinche escoria”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en el video viral.

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Hasta ahora las autoridades no han confirmado personas detenidas relacionadas con el caso viral.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la mujer involucrada ni han informado sobre alguna detención relacionada con el caso ocurrido en Reynosa.

Tampoco se ha dado a conocer si la trabajadora afectada presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, el video continúa circulando ampliamente en redes sociales, donde miles de usuarios siguen reaccionando al momento captado por las cámaras del establecimiento.