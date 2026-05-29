México

Sheinbaum invita a celebrar 2 años de gobierno en el Monumento a la Revolución y 31 plazas públicas: por la defensa de la soberanía

La reunión será el domingo 31 de mayo a las 11 de la mañana

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Retrato en acuarela de Claudia Sheinbaum sonriendo, al frente del Monumento a la Revolución, con la bandera de México y estanterías a los lados.
Ilustración en acuarela de Claudia Sheinbaum con el Monumento a la Revolución, la bandera de México y estanterías de libros, simbolizando su trayectoria política y cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la ciudadanía a acudir este domingo 31 de mayo al Monumento a la Revolución y a las 31 plazas públicas de los estados del país, a celebrar casi dos años de su gobierno y los “tiempos extraordinarios” que está viviendo México actualmente.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria invitó a simpatizantes y a todo el país a acudir a “compartir los resultados de este año y medio de gobierno en defensa de las conquistas del pueblo y de la soberanía de México”.

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México vive “tiempos extraordinarios”, subrayó Sheinbaum y afirmó que la transformación “no la detiene nadie” porque se sostiene en “la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos”. En ese llamado, pidió acompañarla el domingo 31 de mayo a las 11:00 horas en la Ciudad de México y en el resto del país.

La mandataria, quien asumió el cargo de presidenta de México el 1 de octubre de 2024, convocó a la ciudadanía a celebrar los logros en su gobierno, llamado al inicio el segundo piso de la Cuarta Transformación, iniciada por Andrés Manuel López Obrador.

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“Esta transformación no la detiene nadie, porque tiene una sola fuerza verdadera: la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos juntos desde abajo en la construcción todos los días de un país más justo, más seguro y con bienestar para todas y todos”, compartió en su mensaje la mandataria.

Claudia Sheinbaum sonríe y señala desde un podio con el escudo de México, ante una multitud con banderas de Morena y confeti. Pantallas y edificios al fondo.
Claudia Sheinbaum sonríe y señala mientras se dirige a una multitud de simpatizantes de Morena en un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, con confeti cayendo y pantallas gigantes mostrando su imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum regresa a la plaza pública

Con este evento, la presidenta regresará a la plaza pública, aunque no al tradicional Zócalo capitalino, sino al emblemático Monumento a la Revolución, para celebrar sus logros en los últimos meses.

La intención de organizar una reunión así la anunció hace unas semanas, sin embargo, aclaró que el Zócalo no era una opción viable dado que actualmente se encuentra en remodelación y con algunas actividades programadas —principalmente con motivo del Mundial 2026— por lo que explicó que se buscaría otra sede.

Aunque el mensaje invita a conmemorar dos años del triunfo de su gobierno, la presidenta también ha enmarcado la “defensa a la soberanía” y a los pueblos de México, en un contexto en el que existen ciertas tensiones al interior del país y con Estados Unidos.

En el primero caso, por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua que lamentablemente fallecieron luego de desmantelar un laboratorio clandestino. Los hechos ocurrieron sin autorización, por lo que desató no solo un conflicto nacional (entre la presidenta y la gobernadora de la entidad) y Estados Unidos.

El segundo caso es la acusación del país del norte contra 10 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

En ese marco han surgido rumores de injerencia extranjera y tensiones con la relación comercial de Estados Unidos, sin embargo, la presidenta ha enfatizado en que a pesar de los conflictos, la relación de diplomacia y comercial que mantiene con el país vecino, no está en riesgo.

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