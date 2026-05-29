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J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

El cantante dará un show previo al inicio del Mundial

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J Balvin conciertos México
El cantante cerró el primer día de actividades en el Flow Fest 2025. (Ocesa)

El cierre internacional del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá como escenario el FIFA Fan Festival en Monterrey, con un concierto gratuito encabezado por J Balvin y artistas invitados.

¿A qué hora y cuándo será el concierto?

El show será este 8 de junio en el Parque Fundidora, donde los asistentes podrán vivir el espectáculo sin costo siguiendo unos sencillos pasos.

El evento iniciará a las 17:30 horas y contará con la presencia del artista brasileño Pedro Sampaio y la cantautora estadounidense Amber Mark.

También participan el guitarrista Steve Vai y el baterista Travis Barker en este lanzamiento.

Los cinco momentos clave que dejaron los conciertos de Bad Bunny en México este 2025
La reconciliación entre Bad Bunny y J Balvin. (Instagram)

Cómo obtener boletos gratis para el concierto de J Balvin en Monterrey

Para participar por los accesos al FIFA Fan Festival, es necesario registrarse en el siguiente link:

https://cierre-del-tour-del-trofeo-de-la-copa-mundial-2026.boletia.com/

Los pases dobles se asignarán a los aficionados registrados, quienes podrán disfrutar del concierto y de la presentación final del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA antes del torneo.

J Balvin llegaría a Bogotá con su gira para finales del 2025 - crédito @jbalvin @gabydeimeke/ Instagram
J Balvin llegaría a Bogotá con su gira para finales del 2025 - crédito @jbalvin @gabydeimeke/ Instagram

El trofeo estará disponible para los asistentes al Fan Festival y será levantado por última vez en el recorrido internacional.

El evento de Monterrey marca el cierre mundial, con un concierto que reúne a miles de aficionados y conecta la música con la pasión futbolera en uno de los recintos más icónicos de Nuevo León.

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