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Policías irrumpen en casa de Marianne Gonzaga buscando a su hija: ella transmite el cateo en vivo

La influencer señaló que grabó el momento para tener registro íntegro de lo acontecido

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Marianne Gonzaga -México- 29 mayo
(Captura de pantalla/Tiktok)

Una transmisión en vivo realizada por Marianne Gonzaga muestra el momento en que elementos de la policía irrumpen en su domicilio, en Ciudad de México, con la intención de localizar a su hija menor de edad.

El operativo, realizado con base en un mandamiento judicial, quedó registrado íntegramente en video.

Policías irrumpen en casa de Marianne Gonzaga durante transmisión en vivo

El video, difundido en plataformas digitales exhibe cómo los agentes están en el inmueble mientras Gonzaga y otras personas presentes insisten en que la menor no se encuentra en el lugar.

Marianne Gonzaga -México- 29 mayo
(Captura de pantalla/Tiktok)

En la grabación, la policía solicita la presencia de la niña y explica que actúan bajo una suspensión definitiva concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo en materia civil, expediente 1137/2025-5, que autoriza la búsqueda, localización y recuperación de la menor.

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El operativo inició cuando los agentes mostraron la orden judicial a Gonzaga y le pidieron información sobre el paradero de su hija.

La influencer transmitió todo a través de un en vivo (Tiktok fantastic8125)

Señalaron que, cuando fuera localizada, la infante estaría bajo resguarda del progenitor.

La madre respondió: “No sé dónde está”.

Durante la diligencia, se escucha cómo los policías informan: “Se autoriza el rompimiento de cerraduras, cadenas o cualquier otro obstáculo que impida ingresar al inmueble en que se localice la niña”.

José Manuel Becerril revela detalles inéditos de su relación con Marianne Gonzaga y la lucha por su hija (IG)
José Manuel Becerril revela detalles inéditos de su relación con Marianne Gonzaga y la lucha por su hija (IG)

Gonzaga enfatiza ante la cámara: “La vez pasada vinieron sin orden y lo quería grabar en un video mío. Lo quería grabar en un video mío. Sinceramente, lo quería tener grabado para que quedara constado, sin recortes, sin nada”.

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Posteriormente, Marianne se vuelve a acercar a los policías, se escucha a personas decirle a los elementos de seguridad que la madre no sabe donde está la menor.

Gonzaga reitera que desconoce donde está su hija y luego ahonda: “Tengo una duda, ¿por qué si ustedes me ayudaron a recupera a Emma con una orden legal (...) por que no ayudan igual?“.

Un hombre le detalla que tienen una orden judicial y Marianne apunta: “De un señor corrupto, la vez pasada se estaban burlando de José y ahora están en contra de mí”.

Antecedentes legales y disputa familiar

La irrupción de la policía ocurre en el marco de un conflicto legal por la custodia de la hija de Gonzaga.

En diciembre de 2025, José Said, expareja de la influencer, la acusó de presuntos actos de violencia y de intentar apuñalarlo, en un caso que también involucró a otra figura pública, Valentina Gilabert.

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