Lady Calculadora: captan a mujer robando mientras compraba helado y termina exhibida en redes

El insólito objeto sustraído provocó miles de reacciones en redes sociales y convirtió el video en tendencia.

Un video grabado por cámaras de seguridad dentro de una nevería en Ciudad Madero se convirtió en tendencia durante las últimas horas luego de mostrar el momento en que una mujer presuntamente roba una calculadora del establecimiento.

El caso llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales no solo por la acción captada en video, sino también por lo inusual del objeto que habría sido sustraído. Debido a esto, internautas comenzaron a identificar a la mujer con el apodo de “Lady Calculadora”.

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Cámaras de seguridad captaron a una mujer escondiendo discretamente el aparato dentro de una nevería. (Captura de pantalla)

De acuerdo con las imágenes difundidas en plataformas digitales, la mujer esperaba aparentemente para pagar sus productos mientras una empleada atendía a otro cliente dentro del negocio.

En ese momento, la clienta observó el área cercana a la caja registradora y, aprovechando una distracción del personal, tomó discretamente la calculadora que se encontraba sobre el mostrador.

El video muestra que la mujer utilizó una cartera para cubrir el movimiento y evitar ser descubierta mientras escondía el aparato entre sus pertenencias.

La clienta aprovechó una distracción del personal para ocultar el objeto y continuar actuando con normalidad. (Captura de pantalla)

Segundos después, guardó el objeto dentro de su bolsa y continuó comportándose con aparente tranquilidad, sin levantar sospechas inmediatas entre los trabajadores de la nevería.

Las grabaciones también exhiben que, tras ocultar la calculadora, la mujer permaneció algunos instantes en el lugar e incluso realizó el pago de sus productos con normalidad antes de retirarse del establecimiento.

El clip comenzó a compartirse masivamente en redes sociales y rápidamente generó cientos de comentarios, memes y reacciones relacionadas con el peculiar robo.

Muchos usuarios expresaron sorpresa debido a que el objeto sustraído no era dinero en efectivo ni algún artículo de alto valor, sino una simple calculadora.

Usuarios reaccionaron con sorpresa y humor luego de que el video se hiciera viral en plataformas digitales. (Captura de pantalla)

Entre las publicaciones más populares destacaron bromas e ironías sobre el supuesto valor del aparato. Algunos internautas incluso comentaron en tono humorístico que tal vez se trataba de una edición especial o de colección.

Otros usuarios criticaron el comportamiento de la mujer y señalaron que aparentemente sí contaba con dinero suficiente para pagar sus productos, por lo que cuestionaron la necesidad de llevarse un objeto del negocio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe alguna denuncia formal relacionada con el caso ni se ha dado a conocer la identidad de la mujer captada en el video viral.