México

Lady Calculadora: captan a mujer robando mientras compraba helado y termina exhibida en redes

Cámaras de seguridad captaron a una mujer escondiendo discretamente el aparato dentro de una nevería, ubicada en Tamaulipas

Guardar
Google icon
El insólito objeto sustraído provocó miles de reacciones en redes sociales y convirtió el video en tendencia.

Un video grabado por cámaras de seguridad dentro de una nevería en Ciudad Madero se convirtió en tendencia durante las últimas horas luego de mostrar el momento en que una mujer presuntamente roba una calculadora del establecimiento.

El caso llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales no solo por la acción captada en video, sino también por lo inusual del objeto que habría sido sustraído. Debido a esto, internautas comenzaron a identificar a la mujer con el apodo de “Lady Calculadora”.

PUBLICIDAD

Cámaras de seguridad captaron a una mujer escondiendo discretamente el aparato dentro de una nevería. (Captura de pantalla)
Cámaras de seguridad captaron a una mujer escondiendo discretamente el aparato dentro de una nevería. (Captura de pantalla)

De acuerdo con las imágenes difundidas en plataformas digitales, la mujer esperaba aparentemente para pagar sus productos mientras una empleada atendía a otro cliente dentro del negocio.

En ese momento, la clienta observó el área cercana a la caja registradora y, aprovechando una distracción del personal, tomó discretamente la calculadora que se encontraba sobre el mostrador.

El video muestra que la mujer utilizó una cartera para cubrir el movimiento y evitar ser descubierta mientras escondía el aparato entre sus pertenencias.

La clienta aprovechó una distracción del personal para ocultar el objeto y continuar actuando con normalidad. (Captura de pantalla)
La clienta aprovechó una distracción del personal para ocultar el objeto y continuar actuando con normalidad. (Captura de pantalla)

Segundos después, guardó el objeto dentro de su bolsa y continuó comportándose con aparente tranquilidad, sin levantar sospechas inmediatas entre los trabajadores de la nevería.

Las grabaciones también exhiben que, tras ocultar la calculadora, la mujer permaneció algunos instantes en el lugar e incluso realizó el pago de sus productos con normalidad antes de retirarse del establecimiento.

El clip comenzó a compartirse masivamente en redes sociales y rápidamente generó cientos de comentarios, memes y reacciones relacionadas con el peculiar robo.

Muchos usuarios expresaron sorpresa debido a que el objeto sustraído no era dinero en efectivo ni algún artículo de alto valor, sino una simple calculadora.

Usuarios reaccionaron con sorpresa y humor luego de que el video se hiciera viral en plataformas digitales. (Captura de pantalla)
Usuarios reaccionaron con sorpresa y humor luego de que el video se hiciera viral en plataformas digitales. (Captura de pantalla)

Entre las publicaciones más populares destacaron bromas e ironías sobre el supuesto valor del aparato. Algunos internautas incluso comentaron en tono humorístico que tal vez se trataba de una edición especial o de colección.

Otros usuarios criticaron el comportamiento de la mujer y señalaron que aparentemente sí contaba con dinero suficiente para pagar sus productos, por lo que cuestionaron la necesidad de llevarse un objeto del negocio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe alguna denuncia formal relacionada con el caso ni se ha dado a conocer la identidad de la mujer captada en el video viral.

Temas Relacionados

calculadoraTamaulipasneveríaroboredes socialesviralmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Tarjeta roja al machismo y la homofobia”: Gobierno de CDMX despliega 133 acciones para blindar a la comunidad LGBT+ en el Mundial

La estrategia incluye 133 acciones, entre ellas la habilitación de 20 espacios seguros en Zona Rosa y Tacuba

“Tarjeta roja al machismo y la homofobia”: Gobierno de CDMX despliega 133 acciones para blindar a la comunidad LGBT+ en el Mundial

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

El técnico argentino llegó a Monterrey para comenzar oficialmente su nueva etapa al frente de Rayados rumbo al Apertura 2026

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Sheinbaum invita a celebrar 2 años de gobierno en el Monumento a la Revolución y 31 plazas públicas: por la defensa de la soberanía

La reunión será el domingo 31 de mayo a las 11 de la mañana

Sheinbaum invita a celebrar 2 años de gobierno en el Monumento a la Revolución y 31 plazas públicas: por la defensa de la soberanía

Palomean economía de México: agencia R&I dice que deuda externa se mantiene estable

La agencia destacó la relación socio comercial con Estados Unidos

Palomean economía de México: agencia R&I dice que deuda externa se mantiene estable

Licencia Permanente CDMX 2026: estas son todas las razones por las que la Semovi puede cancelarla para siempre

Se puede revocar definitivamente a quienes cometan faltas graves como manejar alcoholizados, causar accidentes fatales o acumular multas

Licencia Permanente CDMX 2026: estas son todas las razones por las que la Semovi puede cancelarla para siempre
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Rey Mago” busca frenar su entrega a Estados Unidos tras señalamientos con el CJNG

“El Rey Mago” busca frenar su entrega a Estados Unidos tras señalamientos con el CJNG

Cerditos de peluche: el símbolo que conecta recientes escenas de crímenes en Culiacán, Sinaloa

Acusado por EEUU de lavar dinero para Los Chapitos con criptomonedas solicita amparo en Sinaloa para evitar extradición

Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

Catean inmueble en Ecatepec: aseguran droga y detienen a dos presuntos narcomenudistas

ENTRETENIMIENTO

J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

¿Qué es el humor capacitista y por qué el chiste de Chumel Torres atenta contra minorías?

Policías irrumpen en casa de Marianne Gonzaga buscando a su hija: ella transmite el cateo en vivo

De Luis Castilleja a El Temach: este es el impacto que la machosfera provocó en sus lazos familiares

Alfredo Adame calificó de ‘grave error’ que Addis Tuñón reemplazara a Maribel Guardia como tutriz: “La vomito”

DEPORTES

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Faitelson responde a Javier Aguirre por decir que el grupo de México en el Mundial 2026 “está de pechito”

Propietarios de palcos amagan con recurrir a la fuerza pública para acceder al Mundial de la FIFA 2026

J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

El Grande Americano invade el gimnasio de Penta Zero Miedo y demuestra que es 100% mexicano al cantar grandes éxitos