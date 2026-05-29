“Tarjeta roja al machismo y la homofobia”: Gobierno de CDMX despliega 133 acciones para blindar a la comunidad LGBT+ en el Mundial

cIUDAD DE MÉXICO, 24ABRIL2026.- Clara Brugada Molina la jefa del Gobierno de la ciudad; superviso las actividades del Zocalito, actividades recreativas para niños. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Mil policías de la Ciudad de México usarán brazaletes con la bandera LGBTTTIQA+ durante el Mundial 2026, en una medida inédita que visibiliza el compromiso institucional con la diversidad. Esta acción forma parte del despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acompañar la Marcha del Orgullo y las actividades del Festival Mundialista en el Zócalo capitalino.

La estrategia “Juego Limpio y Sociedad Justa”, presentada por la policía segunda Sadra Guadalupe Ortiz Sandoval en un evento convocado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reúne 133 acciones coordinadas por 46 dependencias. El plan se estructura en seis ejes, todos orientados a garantizar la protección integral de los derechos humanos.

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Dentro de este esquema, la ciudad habilitó 20 espacios seguros en el corredor de Zona Rosa y Tacuba para resguardar a personas de la comunidad LGBTTTIQA+ en eventos masivos. Estos puntos funcionarán como refugios y centros de orientación inmediata ante cualquier incidente de riesgo o discriminación.

cIUDAD DE MÉXICO, 24ABRIL2026.- Clara Brugada Molina la jefa del Gobierno de la ciudad; superviso las actividades del Zocalito, actividades recreativas para niños. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La administración capitalina también impulsó un torneo de fútbol enfocado en la diversidad, con más de cinco mil participantes de la comunidad LGBT+. De esta forma, la iniciativa refuerza la apuesta por entornos deportivos abiertos, inclusivos y libres de violencia durante la Copa del Mundo.

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“La Ciudad de México se reconoce como un territorio incluyente, libre de discriminación y de violencia; la Policía cuida a todas las personas, sin distinción alguna”, sostuvo Ortiz Sandoval. Así, la SSC se posiciona como garante directo de los derechos de la diversidad sexual durante la justa internacional.

Otras herramientas de seguridad durante el Festival Mundialista

El operativo contempla herramientas de atención inmediata como la aplicación Mi Policía y la línea 765 SOS Mujeres, disponibles para reportar violencia de género o situaciones de riesgo durante los partidos. Estas plataformas facilitan la respuesta rápida de las autoridades ante cualquier denuncia.

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Desde marzo, el programa Hogar Seguro prioriza la atención y prevención de violencia familiar y de género, antes y durante los juegos. El objetivo es consolidar entornos seguros donde el respeto y la igualdad sean normas permanentes.

La SSC-CDMX, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, desplegó más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros Cóndores en siete colonias de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para prevenir delitos de alto impacto. (SSC)

La SSC mantendrá vigilancia sobre la movilidad a través de la Policía de Tránsito, mientras la Brigada de Vigilancia Animal estará presente en los Fan Fest. Además, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atenderá emergencias de forma inmediata.

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Otras acciones incluyen actividades recreativas como Retas por la Paz y el programa Mundialito Seguro en los espacios del festival. El consumo responsable de alcohol será parte de los mensajes preventivos que los agentes transmitirán a los asistentes.

Las 133 acciones anunciadas no concluirán con el final del torneo, ya que el Gobierno capitalino asegura su permanencia como políticas públicas. Brugada Molina enfatizó que este legado de protección y derechos “no se va con el Mundial”.

“Con estas acciones ratificamos que otro Mundial es posible; un Mundial que deje un legado de transformación, donde la fiesta y los derechos humanos caminen juntos”, afirmó la mandataria. La SSC ya dejó claro que, en la Ciudad de México, ninguna celebración estará por encima de los derechos de la diversidad.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

Finalmente, Brugada Molina reiteró el objetivo central: “Queremos que el balón ruede por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+; que saquemos tarjeta roja al racismo, a la xenofobia, al machismo y al clasismo”. Así, la capital se proyecta como ejemplo de un Mundial feminista, antirracista y justo.