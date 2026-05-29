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Licencia Permanente CDMX 2026: estas son todas las razones por las que la Semovi puede cancelarla para siempre

Se puede revocar definitivamente a quienes cometan faltas graves como manejar alcoholizados, causar accidentes fatales o acumular multas

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Mano sosteniendo una Licencia Permanente CDMX. En el fondo, un letrero de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el interior desenfocado de una oficina.
Se puede revocar definitivamente a quienes cometan faltas graves como manejar alcoholizados, causar accidentes fatales o acumular multas

La Licencia Permanente de Conducir en la Ciudad de México se mantiene vigente durante 2026 y continúa siendo uno de los trámites más solicitados por los automovilistas capitalinos, debido a que permite manejar sin necesidad de renovar el documento periódicamente.

Este permiso puede ser obtenido por conductores que ya cuentan con licencia Tipo A o por nuevos automovilistas que aprueben el examen teórico correspondiente. El costo oficial del trámite es de mil 500 pesos.

Sin embargo, aunque se trata de un documento sin fecha de vencimiento, esto no significa que sea irrevocable. La Secretaría de Movilidad (Semovi) tiene la facultad legal de cancelar definitivamente la licencia permanente cuando el conductor incurre en conductas consideradas graves o peligrosas para la seguridad vial.

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Las autoridades capitalinas han señalado que la medida busca reducir accidentes y reforzar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito en la capital del país.

Estas son las faltas que pueden provocar la cancelación definitiva

De acuerdo con la Semovi, existen diversas razones por las cuales un conductor podría perder para siempre la Licencia Permanente de Conducir.

Entre las principales causas se encuentran los accidentes de tránsito que provoquen lesiones graves o la muerte de personas. En este tipo de casos, la autoridad puede proceder con la anulación inmediata del documento.

Un agente de tránsito con chaleco reflectante revisa documentos a un conductor dentro de un coche oscuro. Detrás, un letrero verde de Semovi y semáforos urbanos con luz verde.
La Semovi puede cancelar definitivamente la Licencia Permanente de Conducir en CDMX por faltas graves como manejar bajo el alcohol, causar accidentes fatales o acumular sanciones de tránsito

Otra de las faltas consideradas de máxima gravedad es conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Asimismo, acumular sanciones derivadas del programa “Conduce sin Alcohol” también puede derivar en la pérdida definitiva del permiso.

La lista completa de motivos incluye:

  • Accidentes viales con víctimas graves o fallecidas.
  • Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas.
  • Acumulación de sanciones del programa “Conduce sin Alcohol”.
  • Infracciones que afecten el orden vial y la infraestructura urbana.
  • Daños al mobiliario urbano como semáforos, postes o señales de tránsito.
  • Uso indebido de carriles confinados del Metrobús o trolebús.
  • Acumulación constante de multas pendientes de pago.

La Semovi considera que estas acciones representan un riesgo para peatones, pasajeros y demás conductores, por lo que pueden justificar la cancelación irreversible de la licencia.

Presentar documentos falsos también puede costar la licencia

Además de las infracciones de tránsito, la autoridad capitalina contempla otras causas relacionadas con irregularidades durante el trámite.

Uno de los motivos más delicados es la entrega de documentación falsa o alterada para obtener la Licencia Permanente. Si la Semovi detecta inconsistencias en la información proporcionada por el conductor, puede proceder con la cancelación inmediata e irreversible del documento.

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Esta medida busca evitar fraudes y garantizar que únicamente conductores aptos puedan acceder al permiso.

Enfermedades y problemas de salud podrían afectar la validez del documento

La Secretaría de Movilidad también supervisa que los conductores mantengan condiciones físicas y mentales adecuadas para manejar de forma segura.

En caso de detectar enfermedades crónicas, trastornos médicos o padecimientos que comprometan la capacidad de conducción, la dependencia puede solicitar evaluaciones médicas o pruebas de manejo.

Primer plano cenital de una licencia de conducir permanente de la CDMX cancelada con un sello rojo, rodeada de multas de tránsito y un bolígrafo verde sobre una mesa de madera clara.
La Semovi puede cancelar definitivamente la Licencia Permanente de Conducir en CDMX por faltas graves como manejar bajo el alcohol, causar accidentes fatales o acumular sanciones de tránsito

Si los resultados determinan que el automovilista representa un riesgo para terceros, la licencia permanente puede ser revocada.

Las autoridades recordaron que contar con una licencia permanente no exime a los conductores de cumplir el Reglamento de Tránsito ni de mantener una conducción responsable.

Además, recalcaron que una vez cancelada la licencia permanente, el conductor ya no podrá volver a tramitar este beneficio en la Ciudad de México.

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