México

¿Qué es el humor capacitista y por qué el chiste de Chumel Torres atenta contra minorías?

El comediante terminó borrando su publicación, pero usuarios en redes sociales lograron guardar capturas de sus comentarios hacia las personas con Síndrome de Down

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Dibujo de un hombre con gafas, barba y boca abierta, expresando sorpresa. Al fondo, un esbozo monocromático de otro hombre de perfil.
La presunta disculpa de Torres no dejó satisfechos a los usuarios de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humor ha sido, históricamente, un espejo de las tensiones, prejuicios y transformaciones de las sociedades. A través de la sátira y el chiste, la humanidad ha encontrado una válvula de escape para confrontar la realidad; sin embargo, la línea que divide la irreverencia legítima de la violencia verbal hacia los sectores más vulnerables es cada vez más nítida, como recientemente incurrió el comediante Chumel Torres.

En la era digital, donde el contenido se propaga de forma masiva e inmediata, la comedia que se cimenta en la ridiculización del otro ha comenzado a ser cuestionada con una severidad sin precedentes por audiencias que ya no toleran la opresión disfrazada de ingenio.

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Este cambio de paradigma ha puesto bajo la lupa prácticas discursivas que durante décadas pasaron desapercibidas o normalizadas en los medios de comunicación y el internet.

Lejos de tratarse de una simple “sensibilidad exagerada” —el argumento recurrente de quienes se resisten al cambio—, el debate actual expone cómo ciertas narrativas perpetúan la discriminación y el aislamiento social. Cuando el blanco del chiste es una minoría que históricamente ha luchado por el reconocimiento de sus derechos fundamentales, la risa deja de ser un elemento de cohesión para convertirse en una herramienta de exclusión.

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Gloria Trevi ganó demanda de plagio contra Chumel Torres
El también comunicador ha estado envuelto en diversas polémicas por atacar a grupos vulnerables justificándose con 'humor'. (Crédito: Caurtoscuro)

Chumel Torres y la burla que encendió las redes

El debate sobre los límites del entretenimiento volvió a estallar con fuerza en la agenda pública tras la severa ola de críticas que recibió el comunicador y comediante chihuahuense Chumel Torres.

El creador de contenido se convirtió en el centro de la indignación colectiva luego de utilizar sus plataformas digitales para emitir un comentario satírico dirigido hacia una persona con Síndrome de Down. La publicación, que rápidamente se volvió viral, provocó el rechazo inmediato de usuarios, activistas y organizaciones civiles, quienes calificaron el acto como una muestra de profunda crueldad y falta de empatía.

A pesar de que el entorno del stand-up y la comedia política en México suele escudarse en la libertad de expresión, la reacción del público reflejó un hartazgo generalizado ante los discursos que instrumentalizan las condiciones de vida de las personas con discapacidad para generar interacciones en la red.

Este fue el tuit que generó críticas en contra del youtuber (captura de pantalla)
Este fue el tuit que generó críticas en contra del youtuber (captura de pantalla)

Activistas defensores de los derechos humanos señalaron que este tipo de conductas, provenientes de figuras con millones de seguidores, no solo deshumanizan a los individuos, sino que validan el acoso y la mofa pública en la vida cotidiana, restando valor a los esfuerzos de inclusión que se promueven a nivel institucional.

¿Qué es el humor capacitista y cuáles son sus impactos reales?

Para comprender la raíz del descontento, es necesario desmenuzar el concepto de capacitismo. Este término define al sistema de prejuicios y discriminación que considera que las personas con discapacidad o neurodivergencias son inferiores, incompletas o menos valiosas que aquellas que encajan en los estándares de la “normalidad” física o cognitiva.

En consecuencia, el humor capacitista es aquel que utiliza la condición médica, física o intelectual de una persona como el remate (punchline) de un chiste, reduciendo la existencia del individuo a una mera caricatura o motivo de lástima y burla.

Chumel Torres
El comediante ofreció una 'disculpa' tras hacerse viral en redes sociales. (Instagram/@chumeltorres)

El impacto de este tipo de comedia va mucho más allá de una molestia pasajera; tiene consecuencias directas y profundas en la estructura social y psicológica de las víctimas:

  • Deshumanización y estigma: Al normalizar que las discapacidades son un defecto gracioso, se despoja a las personas de su dignidad individual, encasillándolas en estereotipos que nublan sus capacidades reales, sus derechos y su autonomía.
  • Validación de la violencia laboral y social: Cuando líderes de opinión o comediantes masivos ejercen el capacitismo, envían el mensaje implícito de que está permitido discriminar. Esto se traduce en un incremento del bullying escolar, exclusión laboral y aislamiento social para las personas que viven con estas condiciones.
  • Afectación a la salud mental: Las víctimas directas y sus familias experimentan un desgaste emocional constante, enfrentándose a un entorno hostil que invalida su derecho a habitar los espacios públicos sin el temor a ser ridiculizados.

La comedia puede ser incómoda y desafiante, pero cuando se dirige “hacia abajo” —es decir, contra comunidades históricamente marginadas y sin las mismas plataformas para defenderse— se convierte en una extensión de la opresión sistémica que urge erradicar.

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