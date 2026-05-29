¿Por qué México tiene más de 40 días sin Secretaria de las Mujeres? Es falta de voluntad política, señala organización

Una pintura en acuarela de una mujer con gafas, cabello oscuro y chaqueta lila, sonríe y saluda con la mano derecha levantada, transmitiendo un gesto amigable y positivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) inició un conteo de los días que han pasado sin que se nombre a una titular de las Secretaría de las Mujeres tras más de 40 días de que Citlalli Hernández dejó el cargo para sumarse al partido Morena para participar en las elecciones de 2027.

El 16 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó la renuncia de Citlalli Hernández al frente de la Secretaría de las Mujeres, calificando esta salida como inesperada. Hernández se incorporó a Morena y se dijo que en los próximos días se anunciaría a quien sustituiría a la funcionaria, sin embargo, eso nunca sucedió.

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En los días siguientes, el gabinete de Sheinbaum registró otros movimientos. Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, dejó su cargo para ser Consejera Jurídica de la presidenta, anunciando en seguida a su relevo: Ariadna Montiel, quien entonces era la titular de la Secretaría del Bienestar.

Esa vacante también fue cubierta inmediatamente por Leticia Ramírez, quien fue nombrada sucesora el mismo día de la salida de Montiel. Así, cada cargo posterior que se anunció en el gabinete de Sheinbaum fue anunciado enseguida un relevo, siendo la Secretaría de las Mujeres la única excepción hasta hoy.

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CIMAC

CIMAC denuncia falta de voluntad política

“Llevamos 43 días sin titular en la Secretaría de las Mujeres, 43 días que el gobierno suma como si nada y 43 días donde las políticas feministas esperan dirección”, publicó la organización.

Se trata de una situación que genera alarma debido a lo importante que es para el gobierno de Sheinbaum —que se ha denominado feminista— la gestión de la Secretaría de Mujeres.

“Cada día que pasa no es solo un número: es voluntad política ausente, es una agenda detenida, es un mensaje claro sobre las prioridades reales”, condenó CIMAC.

“No es un dato menor, es una institución clave sin rumbo. Seguimos contando y exigiendo. Porque las mujeres no podemos esperar”, sentenció la organización.

La Secretaría de las Mujeres fue uno de los primeros logros de la presidenta Claudia Sheinbaum, y fue Citlalli la primera en dirigir esta dependencia histórica. Entre sus objetivos, se estipula:

Implementar y coordinar la política nacional en materia de mujeres, adolescentes y niña

Promover la igualdad sustantiva y la perspectiva de género

Prevenir, atender y erradicar las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas

Impulsar el sistema de cuidados

No obstante, dado las acciones del gobierno, donde las respuestas para explicar la ausencia de secretaria de las Mujeres ha sido “lo estamos revisando”, demuestra que el interés no está puesto en la atención a las mujeres ni a las luchas feministas.

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