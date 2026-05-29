Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

El argentino Matías Almeyda ya está en Monterrey. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La tarde de este viernes 29 de mayo, Matías Almeyda arribó al Aeropuerto Internacional de Monterrey para comenzar oficialmente su nueva etapa al frente del Club de Futbol Monterrey, luego de que el equipo anunciara días atrás su incorporación como director técnico.

A su llegada a tierras mexicanas, el estratega argentino expresó su entusiasmo por volver al futbol mexicano y asumir este nuevo reto con Rayados de Monterrey.

“Estoy muy feliz de regresar a México, deseo que sea de la mejor manera y poder estar un tiempo muy largo (...) hoy arranca un sueño en mi vida”, declaró ante los medios de comunicación.

El pasado 21 de mayo, Rayados informó que alcanzó un acuerdo con Almeyda para dirigir al primer equipo varonil con un contrato por dos años.

En los próximos días, el entrenador y su cuerpo técnico se integrarán a los trabajos de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Rayados apuesta por la experiencia internacional de Almeyda

(X / Rayados de Monterrey)

La llegada de Almeyda representa una de las apuestas más importantes de Monterrey para la próxima temporada, respaldada por una trayectoria que incluye experiencia en Argentina, México, Estados Unidos y Europa.

El argentino inició su carrera como entrenador en 2011 con River Plate, equipo al que logró regresar a la Primera División. Posteriormente repitió la hazaña con el Banfield.

En 2015 llegó a México para dirigir a Chivas, donde consiguió una de las etapas más exitosas recientes del club al conquistar la Liga MX Clausura 2017, dos Copas MX, una Supercopa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018.

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Tras su paso por el “Rebaño Sagrado”, dirigió al San Jose Earthquakes de la MLS y posteriormente al AEK Athens, conjunto con el que ganó la liga y la copa de Grecia.

Su etapa más reciente fue con Sevilla, equipo al que dirigió hasta marzo de este año.

Almeyda también dejó huella como futbolista

(Europa Press)

Antes de convertirse en entrenador, Matias construyó una amplia carrera como futbolista profesional en clubes de Argentina, España, Italia y Noruega.

Durante su trayectoria defendió los colores de equipos como River Plate, Sevilla, Lazio, Parma, Inter de Milán y Brescia, además de formar parte de la Selección Argentina que disputó las Copas del Mundo de 1998 y 2002.

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Como jugador conquistó títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa Libertadores, la Serie A italiana, la Supercopa de Europa y la Recopa europea.

Ahora, el técnico argentino buscará trasladar esa experiencia a Rayados, club que apuesta por su liderazgo para competir nuevamente por los principales títulos del futbol mexicano.