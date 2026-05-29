Palomean economía de México: agencia R&I dice que deuda externa se mantiene estable

EFE/ José Méndez

La agencia R&I ratificó la calificación crediticia de México en BBB+ con perspectiva estable, lo que preserva el grado de inversión y mantiene la confianza sobre la estabilidad de la deuda externa mexicana. Este anuncio, difundido por la Secretaría de Hacienda, confirma que el país sigue respaldado por las ocho agencias internacionales de calificación crediticia.

El comunicado de la dependencia federal destacó que México cuenta con reservas internacionales por 256 mil millones de dólares y acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional por 24 mil millones de dólares. Estas cifras funcionan como amortiguadores financieros y fortalecen la capacidad de respuesta ante episodios de volatilidad en los mercados externos.

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La calificadora subrayó que el compromiso del Gobierno de México con la consolidación fiscal y la reducción gradual del déficit mantiene la deuda pública en niveles manejables y en una trayectoria sostenible. Además, el mercado local de deuda se apoya en una amplia base de inversionistas institucionales nacionales, facilitando condiciones estables de financiamiento.

R&I prevé crecimiento del consumo y recuperación de la inversión

Para 2026, R&I, que es una agencia encargada de evaluar la capacidad de los países para pagar sus deudas, proyecta que el consumo privado continuará creciendo, impulsado por el aumento de los ingresos reales y el fortalecimiento de la red de protección social. El organismo también anticipa una recuperación gradual de la inversión, luego de la desaceleración registrada en años previos.

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El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar será clave para ampliar la capacidad productiva y fortalecer la infraestructura estratégica durante el periodo 2026-2030.

El informe resaltó que cerca del 80% de la deuda del gobierno federal está denominada en moneda nacional y a tasa fija, lo que limita la exposición ante choques externos y episodios de volatilidad financiera internacional. Además, la calificadora señaló que la posición externa de México se mantiene sólida, con un bajo déficit en cuenta corriente.

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Integración con Estados Unidos y perspectivas para el T-MEC

R&I reconoció la importancia de México como socio comercial estratégico de Estados Unidos. Si bien la agencia advirtió que la incertidumbre asociada al proceso de revisión del T-MEC ha incidido sobre la actividad económica, prevé que la integración comercial en América del Norte seguirá respaldando la competitividad y el dinamismo exportador mexicano.

La Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de las finanzas públicas para un crecimiento sostenido e incluyente. La ratificación de la calificación crediticia contribuye a preservar el acceso de México a los mercados financieros nacionales e internacionales en condiciones favorables.

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