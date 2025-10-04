Haz estas deliciosas gorditas de queso caseras con solos tres ingredientes de tu cocina

Las gorditas de manteca son un clásico de la cocina mexicana, ideales para cualquier comida del día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gorditas de manteca son uno de esos antojos mexicanos que no necesitan presentación. Su sabor, textura y versatilidad las convierten en una opción ideal para desayunos, cenas o meriendas improvisadas.

Lo mejor es que puedes prepararlas en casa con ingredientes básicos, sin freír ni complicarte. Esta versión casera se cocina en comal y se rellena con queso Oaxaca, aunque puedes adaptar el relleno según lo que tengas disponible.

Para hacerlas necesitas solo tres ingredientes principales: masa de maíz, manteca de cerdo y queso Oaxaca. La preparación es rápida y no requiere técnicas complicadas.

Solo debes mezclar bien la masa con la manteca y una pizca de sal. Si la masa está muy seca o dura, puedes añadir agua caliente poco a poco hasta obtener una textura suave y manejable. Luego formas las gorditas con las manos y las colocas sobre un comal caliente.

La receta casera de gorditas de manteca solo requiere masa de maíz, manteca de cerdo y queso Oaxaca. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocínalas cinco minutos por lado, hasta que estén doradas y cocidas por dentro. Si no tienes queso Oaxaca, puedes usar otros quesos que se derritan bien, como asadero, manchego, mozzarella o incluso panela si prefieres una textura más firme. También puedes combinar quesos para lograr un relleno más cremoso y con sabor más intenso.

Una vez listas, ábrelas con cuidado y rellénalas con el queso deshebrado. El calor de la masa lo derretirá al instante, creando ese efecto cremoso que tanto gusta.

Puedes acompañarlas con salsa martajada, guacamole, pico de gallo o cualquier guiso que tengas en el refrigerador. También puedes sustituir el queso por frijoles refritos, chicharrón prensado, nopales o papas con chorizo.

La base es tan noble que admite casi cualquier relleno, incluso opciones vegetarianas o veganas si usas ingredientes como hongos, calabacitas o tofu sazonado.

La preparación de las gorditas de manteca es rápida y sencilla, lista en solo veinte minutos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta rinde diez porciones y se prepara en veinte minutos. Solo necesitas 2 ½ tazas de masa de maíz, 1 taza de manteca de cerdo, 1 cucharadita de sal, agua caliente al gusto, 1 taza de queso Oaxaca y salsa martajada para acompañar.

No hay necesidad de horno ni freidora: el comal es suficiente para lograr una cocción pareja y un sabor auténtico.

Estas gorditas son perfectas para compartir, improvisar o reconfortar. Puedes prepararlas con anticipación y calentarlas al momento, o hacerlas al instante si tienes masa fresca.

Son una muestra de cómo la cocina mexicana puede ser sencilla, accesible y deliciosa con lo que ya tienes en casa. Si buscas algo rendidor, calientito y lleno de sabor, esta receta es para ti.