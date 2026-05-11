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Christian Nodal enfrenta críticas tras mostrar cuento de “El Forajido” dedicado a su hija Inti

El cantante publicó un video en donde mostró el cuarto que Ángela Aguilar habría decorado para la niña

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Christian Nodal
El cantante publicó un video en donde mostró el cuarto que Ángela Aguilar habría decorado para la niña. (Captura de pantalla @nodal)

Christian Nodal recibió una ola de críticas en redes sociales tras publicar en su cuenta de Instagram un video donde mostró el cuarto que Ángela Aguilar habría decorado para su hija Inti, en medio de una disputa legal con su ex pareja, la cantante argentina Cazzu.

El recorrido reveló una habitación personalizada al estilo del cantante sonorense: cactus en tonos rosas, nopales, elementos del desierto, nubes pintadas en el techo y referencias mexicanas. En la cabecera de la cama, letras de gran tamaño deletrean el nombre de la niña. El cuarto incluye además una figura de la Virgen de Guadalupe completamente rosa, una cobija con la misma imagen y un cuadro con la figura de un sol —referencia directa al nombre Inti, que en quechua significa “sol”.

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Nodal mostró un cuento personalizado de “El Forajido”

Christian Nodal
Con un video del cuarto de su hija Inti y un cuento donde se retrata como "El Forajido", Nodal generó el efecto contrario al esperado: una avalancha de críticas en redes que apuntaron tanto al cantante como a Ángela Aguilar, en medio de su batalla legal con Cazzu. (Captura de pantalla @nodal)

Al final del video, el cantante mostró un libro ilustrado y personalizado cuyos personajes son él mismo en caricatura junto a su hija en un desierto. El texto del cuento dice: “Poquito a poco, el forajido volvió a soñar... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol”.

La publicación generó rechazo inmediato. Usuarios en redes señalaron la contradicción entre el despliegue del cuarto y los meses que, según versiones circuladas en plataformas digitales, el cantante llevaría sin ver a la niña. Nodal y Cazzu se separaron cuando Inti tenía apenas ocho meses de edad, y desde entonces el caso ha estado envuelto en polémicas y en un proceso legal.

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En una entrevista con Adela Micha en 2025, Nodal había revelado que fue Aguilar quien se encargó de decorar el cuarto para Inti. Ese dato, recordado por internautas tras la publicación del video, dirigió parte de las críticas también hacia la cantante.

En el video se muestra la habitación de la hija de Christian Nodal, lo cual provocó polémica en redes sociales. (Instagram/@nodal)

El contexto del video no pasó desapercibido: Cazzu se encuentra de gira por Estados Unidos y viaja con la pequeña, lo que habría abierto la posibilidad de un reencuentro entre Nodal e Inti durante ese fin de semana de mayo. Fue en ese marco que el intérprete decidió mostrar el espacio preparado para su hija, una decisión que sus seguidores y detractores leyeron de formas opuestas.

“¿No que no quería exponerla?“, ”Según él es el más herido", “Qué fácil es ser papá”, “Y pensar que ese cuarto lo decoró la tía”, “Quiere llamar la atención”, “Los hijos merecen tiempo de calidad”, “Pero no la ve”, “ ¿Para qué la cuna, si ya creció?“, ”Tienen un pésimo gusto”, “Inti, leyendo que el cuento habla de Flor Silvestre”, son algunos de los comentarios que se leen en plataformas como TikTok.

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