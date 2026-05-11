Sergio Daniel tenía 16 años y era boxeador: lo mataron tras negarse a trabajar para el crimen organizado

Sergio Daniel Gaxiola, joven de 16 años, fue asesinado tras presuntamente negarse a sumarse al crimen organiado. (X/@rafagaonline| Captura de pantalla)

La noche del 5 de mayo, Sergio Daniel Gaxiola Galindo regresaba de entrenar boxeo cuando el camino a su casa terminó en una escena marcada por disparos. Tenía 16 años, estudiaba en el CETIS 69 y era boxeador.

Soñaba con subir al ring el sábado siguiente, un día antes del Día de las Madres, pero cuando estaba a cinco casas de llegar a su domicilio, en la colonia Santa Fe de Ciudad Obregón, en Sonora, fue interceptado por adolescentes armados que, según denunció su madre, lo habían presionado para involucrarse en actividades del crimen organizado. Sergio se negó. Horas después murió en un hospital.

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Qué se sabe del caso de Sergio Daniel en Sonora

Sergio tenía programada una pelea de boxeo que representaba una oportunidad importante en sus aspiraciones deportivas, según relató su madre Mar Stephanie Galindo a medios de comunicación.

Sergio Daniel Gaxiola Galindo habría sido asesinado por otros dos menores de edad cuando salía de entrenar box. (X/@elalbertomedina)

La madre de Sergio Daniel supo que su hijo habría recibido amenazas después del ataque, cuando revisó el celular de su hijo y encontró mensajes intimidatorios. Hasta ese momento, Sergio no había compartido esa información con su familia por miedo a que las amenazas pudieran tener consecuencias para ellos y para el negocio nocturno de la familia.

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La noche del asesinato, Sergio transitaba por calles de la colonia Los Ángeles, donde fue interceptado por los ahora imputados, quienes se desplazaban en motocicleta. Le dispararon con armas de fuego; los peritajes posteriores contabilizaron al menos 18 casquillos en la escena, de acuerdo con reportes de la Fiscalía.

Otro de los hijos de Mar Stephanie, de siete años, fue testigo de agresiones previas contra su hermano: según contó el niño a su mamá, Sergio Daniel fue agredido físicamente por los mismos jóvenes que lo amenazaban. En ese incidente los agresores le pusieron una pistola en la cabeza a Sergio y le dieron una patada en las partes inferiores, todo esto frente al niño de siete años.

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La familia, dedicada a la venta de comida nocturna, abandonó su domicilio por miedo tras el crimen. denunció Stephanie Galindo. “Vivir en la colonia Santa Fe es vivir en una colonia llena de problemas, llena de gente que se dedica a las cosas malas”, dijo mientras precisó que en esa zona a las 23:00 horas ya “se oyen los balazos de los chamacos”.

Hay dos detenidos

Dos menores se encuentran detenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó el sábado 9 de mayo que obtuvo y cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos adolescentes de 17 años, señalados como probables responsables del homicidio de Sergio Daniel.

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La detención se realizó el 6 de mayo, un día después del crimen, en el marco de la investigación de otro delito. Durante la captura, a los adolescentes se les aseguraron tres armas de fuego, cargadores y cartuchos calibre .40, así como narcóticos. Las armas coincidieron, según los dictámenes periciales, con las utilizadas en el homicidio de Sergio Daniel.

Con base en datos de prueba recabados por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Fiscalía solicitó los mandamientos judiciales, que fueron autorizados por un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes. Ambos imputados se encuentran a disposición de la autoridad judicial para el desarrollo de las audiencias conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

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La madre de Sergio ha encabezado públicamente la exigencia de justicia y expuso el caso ante la presidenta Claudia Sheinbaum durante una visita oficial a Bahía de Lobos este fin de semana. La mandataria escuchó el relato, tomó los datos de la familia y prometió dar seguimiento.

Al joven le hicieron homenaje tras los hechos. (X/@elalbertomedina)

En la víspera del Día de las Madres, la madre esperó durante horas, bajo un árbol en el caluroso municipio de San Ignacio Río Muerto, la llegada de la presidenta. Cuando el vehículo de la mandataria se acercó, Mar Stephanie corrió con sus familiares hasta la ventanilla, superó el nerviosismo y logró narrar su caso. “Me va a atender, me dijo que me va a atender”, confió después, ya más tranquila.

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“¿Tú crees que él pudo haber hecho algo en la vida? ¿Tú crees que él pudo haber hecho algo malo?”, preguntó a los medios, mostrando fotos de Sergio sonriente, luciendo medallas deportivas y hasta su traje de chambelán de una fiesta de XV años.

“Mi hijo fue bueno, de corazón puro… Le arrebataron la vida”, lamentó. “No pido venganza, Dios sabe, solo pido justicia porque luego van a matar a alguien más; el día de mañana no voy a estar aquí, pero me quiero ir en paz y decir que luché por él hasta el último momento”, expresó entre lágrimas.

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La comunidad educativa y deportiva de Sergio le rindió homenajes tras su muerte. Compañeros y maestros lo recordaron como un joven disciplinado, apasionado por el boxeo y dedicado a sus estudios. De manera simbólica, se le entregó el cinturón por el que iba a competir el sábado siguiente a su asesinato.