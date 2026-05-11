Los checadores electrónicos llegarán a todas las empresas en 2027

La Secretaría del Trabajo informó que la implementación de registros electrónicos de asistencia a partir de 2027 (Scretaría del Trabajo: Facebook)

La reducción de la jornada laboral en México hacia un esquema de 40 horas semanales traerá un cambio obligatorio para todas las empresas: la implementación de registros electrónicos de asistencia a partir de 2027.

La medida forma parte de la reforma laboral aprobada para modificar el Artículo 123 constitucional y reducir gradualmente el tiempo máximo de trabajo sin afectar salarios. El nuevo modelo arrancará el 1 de enero de 2027 y concluirá en 2030.

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A través de redes sociales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social confirmó que las compañías deberán incorporar sistemas digitales para registrar las jornadas laborales de sus empleados.

“La Semana Laboral de #40Horas incorpora un registro electrónico de la jornada laboral como una obligación para las personas empleadoras, para garantizar el cumplimiento de la ley”, informó la dependencia en Facebook.

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La autoridad laboral agregó que emitirá lineamientos específicos para definir cómo operarán estos controles dentro de los centros de trabajo.

El nuevo modelo arrancará el 1 de enero de 2027 y concluirá en 2030. (Freepik)

Así avanzará la reducción de la jornada laboral

El nuevo esquema contempla una disminución gradual de horas trabajadas por semana:

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2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas semanales

2029: 42 horas semanales

2030: 40 horas semanales

La reforma también establece un máximo de cinco días de trabajo por dos de descanso y mantiene intacto el salario de los trabajadores.

El objetivo oficial consiste en adaptar el modelo laboral mexicano a estándares internacionales relacionados con bienestar, salud y productividad.

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La medida forma parte de la reforma laboral aprobada para modificar el Artículo 123 constitucional. (Infobae-Itzallana López)

Persisten dudas sobre horarios extendidos

Aunque la reforma ya definió el calendario de transición, especialistas advirtieron que todavía existen vacíos legales sobre jornadas especiales como los esquemas 24x24, 12x12 o 4x3, comunes en sectores como seguridad privada, hospitales, manufactura y vigilancia.

Expertos en derecho laboral señalaron que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo no detallan cómo funcionarán esos horarios bajo el nuevo límite semanal.

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El problema surgió después de que la reforma eliminó parte del artículo 59 de la legislación laboral, apartado que permitía acuerdos específicos entre patrones y trabajadores para distribuir horarios extraordinarios.

La abogada laboralista Nadia González Elizondo explicó que esta omisión podría generar nuevos criterios judiciales e incluso interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Los especialistas también alertaron sobre posibles conflictos relacionados con horas extra, tiempos de guardia y periodos de espera dentro de empresas o centros de trabajo.

Empresas deberán ajustar contratos y sistemas

Con la entrada en vigor del registro electrónico obligatorio, compañías de todos los tamaños tendrán que revisar contratos, horarios y esquemas operativos para evitar sanciones o demandas laborales.

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Sindicatos y organizaciones laborales advirtieron que la falta de claridad en ciertos sectores podría derivar en disputas sobre el tiempo efectivo de trabajo y en posibles cargas laborales más intensas pese a la reducción oficial de horas.

Las autoridades laborales prevén publicar en los próximos meses las reglas específicas para la implementación de los nuevos sistemas de control de asistencia y cumplimiento de jornada.

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