México

Avena trasnochada de pie de fresa: desayuno cremoso y fácil para comenzar el día

Una propuesta fresca y práctica que mezcla capas suaves, fruta natural y un acabado crujiente ideal para disfrutar desde temprano

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Un frasco de vidrio con avena trasnochada de fresa, mostrando capas de avena con semillas de chía, puré rosa de fresa y fresas frescas cortadas. Una cuchara y más fresas están cerca.
La receta de avena trasnochada ofrece un desayuno rápido, nutritivo y con inspiración en el clásico pie de fresa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar con algo listo y delicioso siempre cambia la mañana. Esta avena trasnochada combina la suavidad clásica de este cereal con una mezcla inspirada en un postre irresistible, donde la fresa aporta frescura y un sabor delicado.

Su textura cremosa se logra gracias al reposo nocturno, permitiendo que cada ingrediente se integre de forma natural. El resultado es una preparación práctica que ahorra tiempo y ofrece una experiencia reconfortante.

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Perfecta para quienes buscan variedad en el desayuno, esta receta equilibra sencillez y un toque especial que sorprende desde la primera cucharada.

Un desayuno que se prepara mientras descansas

Un frasco de vidrio con avena trasnochada de fresa, con capas de avena, leche y fresas frescas. Un bol de fresas y una cuchara están cerca.
El reposo nocturno permite que la avena, la leche y el yogur alcancen una textura cremosa ideal para la mañana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena trasnochada se ha convertido en una alternativa ideal para quienes disfrutan preparaciones sencillas sin renunciar al sabor. Su magia está en el tiempo de reposo, que transforma ingredientes básicos en una mezcla cremosa.

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Inspirada en la esencia del pie de fresa, esta versión ofrece notas dulces y una frescura ligera que se siente equilibrada en cada bocado.

Además de práctica, luce atractiva al servirse en capas, convirtiendo algo cotidiano en una propuesta visualmente apetecible.

Ingredientes y preparación para lograr su mejor textura

Primer plano de un tarro de cristal con avena trasnochada de fresa en capas, adornado con fresas enteras y hojas de menta fresca, sobre una mesa de madera clara.
Las fresas frescas aportan sabor delicado y una nota refrescante que convierte esta preparación en una experiencia única. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en respetar el reposo y combinar cada elemento con cuidado para obtener una consistencia uniforme.

Ingredientes

  • ½ taza de avena
  • ½ taza de leche
  • ¼ taza de yogur griego
  • 1 cucharada de semillas de chía
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharada de miel o endulzante al gusto
  • ½ taza de fresas picadas
  • 2 galletas trituradas

Preparación

  • Mezcla avena, leche, yogur, chía, vainilla y miel.
  • Agrega la mitad de las fresas y revuelve bien.
  • Guarda en un recipiente cerrado y refrigera toda la noche.
  • Al servir, incorpora el resto de las fresas y termina con las galletas trituradas.

El detalle final que la vuelve irresistible

Primer plano de un frasco de vidrio lleno de avena rosa, capas de crema blanca y fresas cortadas, cubierto con copos de avena y menta. Una cuchara metálica está dentro.
Al servirse fría, la avena con fresas y galletas se convierte en una opción refrescante y deliciosa para comenzar el día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fresas frescas aportan jugosidad y un contraste ligero que realza la suavidad de la base. Su dulzor natural crea una combinación delicada.

El crujiente de las galletas recuerda al fondo clásico de un pie, aportando una textura especial que eleva cada cucharada.

Servida fría, esta receta resulta refrescante y deliciosa. Es una forma creativa de transformar ingredientes sencillos en un desayuno que invita a repetirse.

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