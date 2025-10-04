México

En esto consiste la ‘sexalescencia’, la segunda adolescencia de los adultos mayores para aceptar la vejez

Especialistas indicaron que México aún enfrenta un contexto social poco preparado para asumir esta visión de la vejez

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Adultos mayores y beneficios de
Adultos mayores y beneficios de los juegos de mesa (Freepik)

La vejez ha comenzado a verse bajo una nueva óptica entre personas de 60 a 70 años en México, con el surgimiento de la etapa definida por el concepto de “sexalescencia”, que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identifican una una especie de segunda adolescencia que motiva a vivir la madurez con energía y apertura, dejando atrás los mitos sociales de dependencia e inactividad por envejecimiento.

María Montero y López Lena, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, atribuye el origen del término “sexalescencia” al médico español Manuel Posso Zumárraga, quien fusionó “sexagenario” y “adolescencia” para describir esa fase en que los adultos mayores escapan a los estereotipos negativos asociados a la edad avanzada.

“Las personas adultas mayores muestran una ‘juventud acumulada’ que se manifiesta en diversas formas, como cuidar su cuerpo haciendo actividad física; si están solteros, se dan la oportunidad de conocer personas; disfrutan de su vida sexual; les permea la idea de sentirse más funcionales, deseados y amados”, puntualizó.

La sexalescencia comparte rasgos con la adolescencia, porque implica redescubrimiento y replanteamiento de desafíos, aunque las personas ya han resuelto su crisis de identidad.

A partir de experiencia y madurez, seleccionan solo aquellas vivencias que consideran verdaderamente significativas y útiles, contrario al impulso exploratorio de los jóvenes.

Es decir, esta fase suele traducirse en la adopción de nuevos proyectos de vida, prácticas físicas, cambios en la apariencia, relaciones sociales e incluso en viajes, aprovechando la independencia y la estabilidad económica que permite la jubilación.

Una pareja de adultos mayores
Una pareja de adultos mayores realiza ejercicio juntos en un parque arbolado durante la mañana, destacando la importancia de la actividad física y el bienestar en la tercera edad. La imagen transmite un mensaje positivo sobre la vida activa y la salud en espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Alberto Ávila Funes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y director de enseñanza en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, enfatiza que la sexalescencia no es un concepto médico, sino un fenómeno social.

“Es un periodo en el cual las personas mayores niegan asumirse con ciertos estereotipos que socialmente se les ha impuesto por su edad, como el ser inactivos, pasivos y dependientes de los hijos”, enfatizó.

Uno de los cambios más visibles de la sexalescencia se observa en la sexualidad. Ávila Funes indica que las transformaciones hormonales derivadas de la menopausia en mujeres y de la reducción de andrógenos en hombres, modifican la experiencia sexual, pero no eliminan el placer o el deseo.

“La sexualidad se transforma en esta etapa, adoptando un ritmo más pausado… lo que permite redescubrir y disfrutar la vida sexual de una forma distinta”, agregó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto positivo de la sexalescencia incluye mejor salud física y emocional, mayor ánimo, reducción de estrés y depresión, acompañados por una autoestima fortalecida.

La docente señala que cuando el entorno social es receptivo y aceptante, las personas mayores contribuyen activamente a la familia y la comunidad; por el contrario, la intolerancia o la falta de inclusión pueden generar crisis emocionales o, en casos extremos, situaciones graves de depresión.

México aún enfrenta un contexto social poco preparado para asumir esta visión contemporánea de la vejez.

Según los especialistas de la UNAM, la sexalescencia necesita ser estudiada a mayor profundidad para implementar estrategias que permitan a los adultos mayores vivir dignamente, ser escuchados y alcanzar una vejez funcional, activa y respetada.

Temas Relacionados

sexalescenciavejezUNAMadulto mayorsaludmexico-noticias

Más Noticias

José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

El mensaje del hijo de Eugenio Derbez, quien convivió con la comediante en el pasado, disparó aplausos y críticas en las redes sociales

José Eduardo Derbez ignora públicamente

El Corona Capital visitó una prestigiosa universidad en México para revelar secretos del ‘backstage’

Expertos revelan los pilares detrás de la creación del festival más grande del país

El Corona Capital visitó una

Extranjero irrumpe en domicilio de mujer yucateca: “Está es mi casa y no se quiere ir, viene drogado”

La residente compartió el incidente en Facebook y solicitó apoyo de la policía ante la negativa del intruso a retirarse

Extranjero irrumpe en domicilio de

¿Cómo puedes ver el nuevo documental de Claudia Sheinbaum? En estos canales lo transmitirán el 5 de octubre

La mandataria estrenó ayer el documental sobre su primer año de gobierno, en el que destaca sucesos como la elección judicial

¿Cómo puedes ver el nuevo

Germán Larrea y Fernando Chico Pardo: cuál de los dos empresarios que se relacionan con Banamex tienen mayor patrimonio

Tanto Larrea como Chico Pardo son empresarios mexicanos muy reconocidos y tienen diferentes negocios

Germán Larrea y Fernando Chico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en Durango da con

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

¿“La Voz” tenía precio? Esta era la recompensa para detener a la hija de “El Ojos” del Cártel de Tláhuac

Harfuch anuncia golpe al Tren de Aragua en México: cae “Nelson” y dos cómplices por trata de personas y feminicidios

“El Irving” de La Unión Tepito no irá a casa: juez rechaza prisión domiciliaria y lo deja en el Reclusorio Norte

Muere el policía Alexander, escolta del hijo de Rubén Rocha Moya que fue rescatado tras operativo en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez ignora públicamente

José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

El Corona Capital visitó una prestigiosa universidad en México para revelar secretos del ‘backstage’

Inés Gómez Mont estaría escondida en Dubái, según versión de Javier Ceriani

Proponen a Aaron Mercury y Aldo de Nigris como dupla para el Mundial 2026: ¿Llegarán las cápsulas de ‘Aldrón’?

La fiebre de Pokémon GO llegó a Cancún: el movimiento gamer transformó la ciudad con playas incluidas

DEPORTES

Penta Zero Miedo habla de

Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo”

César ‘Chelito’ Delgado emula a Chicharito Hernández y anuncia su “interesante” proyecto en YouTube

Alessandro Del Piero comparte por error la posible indumentaria de México rumbo al Mundial 2026

India Sioux y Bandido destacan en la Arena México en la apertura del mes de las Amazonas del CMLL

GP de Azerbaiyán: por qué Checo Pérez es conocido como el “Rey de Bakú”