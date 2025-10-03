¿Mar y Aldo se besaron en la boca? Video de la última fiesta de La Casa de los Famosos México desata controversia en redes

(Captura Vix)

Mar Contreras y Aldo de Nigris desataron controversia en redes sociales. Y es que según algunos internautas, la actriz habría aprovechado un supuesto punto ciego de las cámaras en La Casa de los Famosos México para plantarle un beso al influencer.

Esto habría ocurrido el jueves 2 de octubre durante la última fiesta semanal de la temporada, a la cual asistieron todos los ex habitantes, así como Grupo Firme.

El momento se viralizó en redes sociales, donde algunos fans del reality show señalaron que los finalistas se habrían besado en la boca, mientras que otros señalaron que fue en el cachete. Además, criticaron a los famosos por la manera en que se agarraron, ya que Mar está casada.

El video desató controversia en redes Crédito: Vix / La Casa de los Famosos México

"Le dio un beso en la mejilla, se pasan de inventados."

“Hay que etiquetar a Doña Alegría y al esposo.”

"Aunque sea en la mejilla, es la postura, la forma cómo lo agarra, eso no está bien... es casada."

“Pues no fue en la mejilla, porque por algo gritó Olivia Collins.”

“Para dar un beso en la mejilla no le agarras de esa forma la cara a alguien.”

“Personalmente sí lo veo mal porque es casada y Aldo no es un niño, si fuera al revés el marido besando a una mujer que no es su esposa todas lo veríamos mal.”

En el video aparecen varios habitantes y ex habitantes en el Confesionario; todos se disponían a salir de la habitación, pero Aldo de Nigris se detuvo un momento y cuando Mar Contreras pasó por el lugar, lo agarró de la cabeza y le dio un beso aparentemente en la mejilla.

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Hasta el momento, los involucrados en este escándalo no se han pronunciado al respecto, tampoco el esposo de Mar Contreras.

Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, apoya a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

El influencer ha manifestado en repetidas ocasiones su admiración por Denisse Guerrero, vocalista de Belanova. De hecho, creó un paso de baile a ritmo de la canción Por ti, el cual se viralizó en redes tras su entrada a La Casa de los Famosos México.

Denisse Guerrero de Belanova manda mensaje a Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México y hace su paso viral. (Instagram: Denisse Guerrero)

La tendencia llegó a Denisse Guerrero, quien no dudó en externar su apoyo a Aldo de Nigris con miras a la gran final del reality show.

“Mucha suerte en la final de La casa de los famosos México, que salga todo súper bien y un abrazo enorme para ti, para tu familia y para todos los fans de Belanova”, posteó la cantante en sus redes.