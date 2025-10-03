México

¿Mar y Aldo se besaron en la boca? Video de la última fiesta de La Casa de los Famosos México desata controversia en redes

Los finalistas protagonizaron un ‘incómodo’ momento en el confesionario

Por Adriana Castillo

Guardar
(Captura Vix)
(Captura Vix)

Mar Contreras y Aldo de Nigris desataron controversia en redes sociales. Y es que según algunos internautas, la actriz habría aprovechado un supuesto punto ciego de las cámaras en La Casa de los Famosos México para plantarle un beso al influencer.

Esto habría ocurrido el jueves 2 de octubre durante la última fiesta semanal de la temporada, a la cual asistieron todos los ex habitantes, así como Grupo Firme.

El momento se viralizó en redes sociales, donde algunos fans del reality show señalaron que los finalistas se habrían besado en la boca, mientras que otros señalaron que fue en el cachete. Además, criticaron a los famosos por la manera en que se agarraron, ya que Mar está casada.

El video desató controversia en redes Crédito: Vix / La Casa de los Famosos México
  • "Le dio un beso en la mejilla, se pasan de inventados."
  • “Hay que etiquetar a Doña Alegría y al esposo.”
  • "Aunque sea en la mejilla, es la postura, la forma cómo lo agarra, eso no está bien... es casada."
  • “Pues no fue en la mejilla, porque por algo gritó Olivia Collins.”
  • “Para dar un beso en la mejilla no le agarras de esa forma la cara a alguien.”
  • “Personalmente sí lo veo mal porque es casada y Aldo no es un niño, si fuera al revés el marido besando a una mujer que no es su esposa todas lo veríamos mal.”

En el video aparecen varios habitantes y ex habitantes en el Confesionario; todos se disponían a salir de la habitación, pero Aldo de Nigris se detuvo un momento y cuando Mar Contreras pasó por el lugar, lo agarró de la cabeza y le dio un beso aparentemente en la mejilla.

(Captura de pantalla La Casa
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Hasta el momento, los involucrados en este escándalo no se han pronunciado al respecto, tampoco el esposo de Mar Contreras.

Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, apoya a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

El influencer ha manifestado en repetidas ocasiones su admiración por Denisse Guerrero, vocalista de Belanova. De hecho, creó un paso de baile a ritmo de la canción Por ti, el cual se viralizó en redes tras su entrada a La Casa de los Famosos México.

Denisse Guerrero de Belanova manda mensaje a Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México y hace su paso viral. (Instagram: Denisse Guerrero)

La tendencia llegó a Denisse Guerrero, quien no dudó en externar su apoyo a Aldo de Nigris con miras a la gran final del reality show.

“Mucha suerte en la final de La casa de los famosos México, que salga todo súper bien y un abrazo enorme para ti, para tu familia y para todos los fans de Belanova”, posteó la cantante en sus redes.

Temas Relacionados

Mar ContrerasAldo de NigrisLa Casa de los Famosos MéxicoVixTelevisainfidelidadmexico-entretenimiento

Más Noticias

“Cisañoza”: Poncho De Nigris protagoniza encontronazo con reportera tras ser cuestionado sobre rumores de su pasado

El exfinalista de ‘La Casa de los Famosos México’ fue tajante con su opinión

“Cisañoza”: Poncho De Nigris protagoniza

Autoridades investigan ejecución de menor de edad en Culiacán, Ejército resguarda el área tras ataque

Se encontraron al menos 12 casquillos percutidos en la escena del crimen

Autoridades investigan ejecución de menor

Qué autos no circulan este sábado 4 de octubre en CDMX y Edomex

Cuales son los autos que tienen restrucciones este sábado

Qué autos no circulan este

Huachicol fiscal deja pérdidas históricas al erario mexicano por más de 600 mmp

Por igual se llamó a ver el papel de agentes aduanales en el contrabando

Huachicol fiscal deja pérdidas históricas

C5 CDMX: cómo solicitar el resguardo de un video si fuiste víctima de un delito

Es fundamental conocer el procedimiento legal para solicitar su resguardo; te decimos cómo actuar y lo qué debes considerar

C5 CDMX: cómo solicitar el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Huachicol fiscal deja pérdidas históricas

Huachicol fiscal deja pérdidas históricas al erario mexicano por más de 600 mmp

Operación Frontera Norte: más de 7 mil detenidos y casi 6 mil armas incautadas

Padre e hijo suman más de 100 años de prisión tras serie de asaltos a bancos y un homicidio en Culiacán

Revelan supuesta fotografía inédita de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Regresa ‘La Familia P. Luche’

Regresa ‘La Familia P. Luche’ y Federica descubre la doble vida de Ludovico 13 años después: “Somos la casa chica”

Maxine Woodside regaña a conductor por vetar a Belinda y este revira: “no nos ha dado una entrevista en 3 años”

Belinda debuta en Mentiras All Stars: estos fueron sus mejores looks como ‘Daniela’

Gran final de “México Canta” 2025: así podrás votar para elegir a los tres finalistas este domingo 5 de octubre

“Que se quede sordo y ciego”: Alfredo Adame lanza cruel deseo contra Lupillo Rivera tras revelar pérdida auditiva

DEPORTES

TRIONDA: cuánto cuesta el balón

TRIONDA: cuánto cuesta el balón del Mundial 2026 en pesos mexicanos

Familia de Ángel Correa, futbolista de Tigres se lleva fuerte susto al encontrarse con un oso fuera de su casa

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”