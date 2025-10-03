El Diablito lanza fuerte reclamo contra la producción de La Casa de los Famosos México: “Ya háblenle a Carlos Rivera”

(Vix // IG: @lacasadelosfamososmx)

Mauricio Barrientos, mejor conocido en el medio artístico nacional como El Diablito, desató controversia en redes sociales tras lanzar un contundente reclamo en contra de la producción de La Casa de los Famosos México en plena transmisión en vivo de la pre gala.

El actor, quien ha asistido a algunas galas del reality show como invitado especial, estaba hablando sobre el impacto que tuvo la salida de Alexis Ayala en Abelito cuando lanzó un dardo en contra de la producción.

“Soy Team Abelito y aúllo en las noches herido. Estoy herido junto con ellos. Qué felices éramos el viernes pasado que ganó Abelito, no hubo chanchullo, y ahora destrozado nuestro equipo. Perdoname, ya háblenle a Carlos Rivera y que le traiga los 4 millones a Dalílah, ya me doy por vencido; la casa de Dalílah”, dijo.

El actor hizo referencia a los rumores que desató la supuesta visita de Carlos Rivera al show.

El Diablito hizo referencia al escándalo que se desató en redes sociales por la supuesta participación especial de Carlos Rivera, pues se rumoreó que no solo entraría para anunciar la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, también para apoyar a su amiga, Dalílah Polanco.

¿Carlos Rivera canceló su participación en La Casa de los Famosos México? Esto se sabe

Fue en la novena semana del reality show cuando surgieron rumores sobre una posible participación especial de Carlos Rivera en La Casa de los Famosos México.

Supuestamente, el cantante entraría para promocionar la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, programa donde participa como investigador. No obstante, también se puso sobre la mesa la posibilidad de que aprovechara para mostrar su apoyo a Dalilah Polanco, con quien tiene una gran amistad.

Esto desató un escándalo en redes sociales a pesar de que nunca se anunció oficialmente la entrada del cantante. De hecho, varios fans del reality show y seguidores del Team Noche inundaron el Instagram del artista con comentarios negativos y críticas.

Tras el escándalo que se desató, trascendió que Rivera habría cancelado su presentación.

Carlos Rivera ha apoyado públicamente a su amiga a través de redes.

Eso no fue todo, Wendy Guevara, conductora del reality show, hizo una transmisión en vivo en sus redes donde reveló que algunos cantantes y personalidades del espectáculo supuestamente han rechazado entrar a La Casa de los Famosos México por temor a ser objeto de funa o cancelación en redes sociales.

La influencer calificó el ambiente fuera del show como “muy tóxico” y explicó que la exposición pública y la crítica constante generan un sentimiento de inseguridad entre los artistas invitados, quienes consideran que su imagen podría verse perjudicada por comentarios negativos en plataformas digitales.