México

El Diablito lanza fuerte reclamo contra la producción de La Casa de los Famosos México: “Ya háblenle a Carlos Rivera”

Mauricio Barrientos hizo referencia a los rumores de que el cantante entraría a la casa para apoyar a su amiga

Por Adriana Castillo

Guardar
(Vix // IG: @lacasadelosfamososmx)
(Vix // IG: @lacasadelosfamososmx)

Mauricio Barrientos, mejor conocido en el medio artístico nacional como El Diablito, desató controversia en redes sociales tras lanzar un contundente reclamo en contra de la producción de La Casa de los Famosos México en plena transmisión en vivo de la pre gala.

El actor, quien ha asistido a algunas galas del reality show como invitado especial, estaba hablando sobre el impacto que tuvo la salida de Alexis Ayala en Abelito cuando lanzó un dardo en contra de la producción.

“Soy Team Abelito y aúllo en las noches herido. Estoy herido junto con ellos. Qué felices éramos el viernes pasado que ganó Abelito, no hubo chanchullo, y ahora destrozado nuestro equipo. Perdoname, ya háblenle a Carlos Rivera y que le traiga los 4 millones a Dalílah, ya me doy por vencido; la casa de Dalílah”, dijo.

El actor hizo referencia a los rumores que desató la supuesta visita de Carlos Rivera al show. Vix

El Diablito hizo referencia al escándalo que se desató en redes sociales por la supuesta participación especial de Carlos Rivera, pues se rumoreó que no solo entraría para anunciar la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, también para apoyar a su amiga, Dalílah Polanco.

¿Carlos Rivera canceló su participación en La Casa de los Famosos México? Esto se sabe

Fue en la novena semana del reality show cuando surgieron rumores sobre una posible participación especial de Carlos Rivera en La Casa de los Famosos México.

(IG)
(IG)

Supuestamente, el cantante entraría para promocionar la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, programa donde participa como investigador. No obstante, también se puso sobre la mesa la posibilidad de que aprovechara para mostrar su apoyo a Dalilah Polanco, con quien tiene una gran amistad.

Esto desató un escándalo en redes sociales a pesar de que nunca se anunció oficialmente la entrada del cantante. De hecho, varios fans del reality show y seguidores del Team Noche inundaron el Instagram del artista con comentarios negativos y críticas.

Tras el escándalo que se desató, trascendió que Rivera habría cancelado su presentación.

Carlos Rivera ha apoyado públicamente
Carlos Rivera ha apoyado públicamente a su amiga a través de redes. (IG)

Eso no fue todo, Wendy Guevara, conductora del reality show, hizo una transmisión en vivo en sus redes donde reveló que algunos cantantes y personalidades del espectáculo supuestamente han rechazado entrar a La Casa de los Famosos México por temor a ser objeto de funa o cancelación en redes sociales.

La influencer calificó el ambiente fuera del show como “muy tóxico” y explicó que la exposición pública y la crítica constante generan un sentimiento de inseguridad entre los artistas invitados, quienes consideran que su imagen podría verse perjudicada por comentarios negativos en plataformas digitales.

Temas Relacionados

El DiablitoDalílah PolancoCarlos RiveraAbelitoWendy GuevaraLa Casa de los Famosos MéxicoVixTelevisamexico-entretenimiento

Más Noticias

La mañanera de hoy 3 de octubre | Ejecutivo pide al Legislativo corregir redacción de artículo para evitar retroactividad de la Ley de Amparo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 3

SAT advierte: depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos serán reportados en octubre 2025

Esta medida, vigente desde hace años, busca detectar posibles discrepancias fiscales y evitar la evasión de impuestos

SAT advierte: depósitos en efectivo

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas hoy: se

“¿Quién va a leer su vida estéril?”: Alfredo Adame explota contra Lupillo Rivera por exhibir a Belinda en su libro

El conductor no escatimó en calificativos al referirse al cantante, sumando tensión a la controversia

“¿Quién va a leer su

Quién es El Diablito, invitado de La Casa de los Famosos que expuso “chanchullo” de la producción

En X y TikTok, se viralizaron fragmentos de su participación junto a la actriz Sylvia Pasquel, donde arremeten contra la producción por proteger a Dalílah Polanco

Quién es El Diablito, invitado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan supuesta fotografía inédita de

Revelan supuesta fotografía inédita de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

Reportan asesinato de “El Ave”, presunto operador de la Familia Michoacana en Morelos

Aseguran fusiles de asalto tras huida de sujetos en inmediaciones de una gasolinera en Jalisco

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

ENTRETENIMIENTO

“¿Quién va a leer su

“¿Quién va a leer su vida estéril?”: Alfredo Adame explota contra Lupillo Rivera por exhibir a Belinda en su libro

Quién es El Diablito, invitado de La Casa de los Famosos que expuso “chanchullo” de la producción

¿Cómo seleccionarán al casting de LCDLFM 4? Rosa María Noguerón lo revela

“Juran y perjuran”: Rosa María Noguerón minimiza rumores amorosos en cada temporada de LCDLFM

Quién ganará La Casa de los Famosos México 2025, según los panelistas

DEPORTES

Terence Crawford confiesa que ya

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire