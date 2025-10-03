Quién ganará La Casa de los Famosos México 2025, según los panelistas

(IG: @lacasadelosfamososmx)

La Casa de los Famosos México está a punto de terminar y solo uno de los cinco finalistas (Abelito, Aldo de Nigris, Shiky, Mar Contreras y Dalílah Polanco) será coronado como el ganador o ganadora de la tercera temporada.

Previo a conocer el resultado final, algunos de los panelistas dieron a conocer sus predicciones sobre qué habitante quedará en primer lugar y recibirá un premio de 4 millones de pesos mexicanos.

“Yo creo que Aldo va a ganar La Casa de los Famosos”, comentó Jessie Cervantes en su programa radiofónico en Exa.

Cynthia Urías concordó con su compañero, pero mencionó que desde su perspectiva Abelito podría dar la sorpresa con ayuda de sus fans: “Yo también creo que Abelito tiene muchas posibilidades, pero ojalá que su fandom no se espere hasta el domingo”.

Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava no se quedó atrás y mencionó que también ve muy posible que el sobrino de Poncho de Nigris se lleve la temporada.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Qué dicen las encuestas?

En los días previos a la gran final de La Casa de los Famosos México 2025, las encuestas en redes sociales adquirieron un papel central porque dieron un vistazo al impacto que tienen los finalistas en la percepción pública.

El programa Vaya Vaya difundió una de las principales encuestas en Facebook, en la que Aldo de Nigris se mantiene como el favorito para ganar la temporada con 45 por ciento de votos a favor, mientras que Dalílah Polanco cuenta con 38 por ciento.

Otros finalistas como Abelito, Shiky y Mar Contreras tienen 7, 4 y 4 por ciento, respectivamente, lo que ha reflejado una competencia estrecha entre los dos principales aspirantes a ganar el primer lugar.

(FB: Vaya Vaya)

Cabe mencionar que, a pesar de la atención generada por los resultados parciales y la viralización de las encuestas en redes, el desenlace depende exclusivamente de la votación del público en la página oficial de La Casa de los Famosos México.

El resultado se dará a conocer hasta el próximo domingo de 5 octubre, cuando Galilea Montijo nombre al gran ganador o ganadora de la temporada.

La Casa de los Famosos México cambia de horario para la gran final

La producción del reality show anunció un cambio de horario para la transmisión de su última gala. El programa, que originalmente estaba previsto para iniciar a las 21:30 horas el próximo domingo 5 de octubre, fue adelantado y comenzará a las 20:30 horas.