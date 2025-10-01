México

Mi Beca para Empezar 2025: el pago de este mes de octubre ya cayó a todos los beneficiarios y estos son los montos

Se trata de la segunda dispersión correspondiente a este ciclo escolar 2025-2026

Por Omar Martínez

Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México que beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país.

La finalidad de esta ayuda económica es que los beneficiarios puedan comprar lo necesario para poder acabar su educación básica y no abandonar la escuela por falta de herramientas o materiales.

A comparación de otros programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer de dinero en efectivo, por lo que no pueden retirar dinero de algún cajero automático.

La única forma en que pueden comprar lo necesario será a través de la tarjeta otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) en distintos comercios, locales, establecimientos y demás.

Mi Beca para Empezar beneficia
Mi Beca para Empezar beneficia a alumnas y alumnos de nivel básico, a excepción de secundaria, que estudien en algún plantel público de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Los beneficiarios pueden comprar distintas cosas como: alimentos, uniformes escolares, útiles escolares, artículos de papelería, libros, materiales o lo que les sea necesario para poder continuar con su educación básica y culminarla.

La tarjeta de Mi Beca para Empezar únicamente puede ser utilizada en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, departamentales, comercios o cualquier lugar donde únicamente el medio de pago sea con el plástico.

Este programa social beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Crédito: X/@BienestarEdu.

Este miércoles 1 de octubre ya se depositó el pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios de preescolar y primaria de escuelas públicas de la capital del país.

El depósito corresponde a la segunda dispersión realizada para el ciclo escolar 2025-2026.

Cabe destacar que los montos son distintos dependiendo del grado educativo en el que se encuentren estudiando.

Estos son los montos depositados en este mes de octubre para todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar

Este miércoles 1 de octubre se realizó el pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios de preescolar y primaria de la Ciudad de México.

Los montos son distintos, dependiendo del grado en el que se encuentren cursando, y será el mismo durante todo el ciclo escolar correspondiente.

Ante esto, los beneficiarios tienen duda de los montos que verán reflejados en sus respectivas tarjetas:

Los montos de pagos son los siguientes:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

Estos son los montos depositados
Estos son los montos depositados a todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de octubre. Foto: X/@BienestarEdu.

En caso de que aún no veas reflejado el depósito en la tarjeta de Mi Beca para Empezar, este puede verse a lo largo del día, es decir, durante todo el miércoles 1 de octubre.

Regularmente, los pagos se realizan el primer día de cada mes.

