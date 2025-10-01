Mi Beca para Empezar 2025: qué beneficiarios recibirán más de mil pesos en sus tarjetas del pago de octubre

(Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo)

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país.

Esta ayuda económica va dirigida a las alumnas y alumnos de estos grados educativos escolares para que no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar con su educación básica.

A comparación de otros programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer de dinero en efectivo, ya que no hay cajeros automáticos para solicitar el dinero en efectivo.

La finalidad es que los productos, artículos y demás que requieran los menores de edad se paguen a través de la tarjeta que otorga el Gobierno de la Ciudad de México a través de Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien).

/ (Foto: Twitter/ @Claudiashein)

La tarjeta puede ser utilizada en distintos establecimientos, tiendas de ropa, sitios donde vendan artículos de papelería y demás, siempre y cuando el método de pago para adquirir lo que quieran comprar sea con la tarjeta de Mi Beca para Empezar.

Los menores de edad pueden comprar libros, artículos de papelería, alimentos, uniformes escolares o lo que les sea necesario para culminar esta etapa de su vida académica.

Este programa social beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Crédito: X/@BienestarEdu.

El Fibien, dependencia de la Ciudad de México encargada de los pagos, registros, trámites, dudas y todo lo relacionado con este programa social, anunció que este mes de octubre algunos beneficiarios recibirán un pago de casi mil pesos y algunos una cantidad mayor a dicha cifra.

Ante esto, beneficiarios de este programa social exclusivo de la Ciudad de México se preguntan quiénes serán los que verán reflejado este depósito.

¿Qué beneficiarios recibirán casi o más de mil pesos en sus tarjetas de Mi Beca para Empezar este mes de octubre de 2025?

Los beneficiarios que recibirán casi o más de mil pesos en sus respectivas tarjetas de Mi Beca para Empezar este mes de octubre serán aquellos estudiantes de preescolar y primaria que realizaron recientemente su registro durante el mes de septiembre.

Este proceso se llevó a cabo del lunes 1 de septiembre hasta el martes 30 del presente mes, donde los interesados se registraron para poder formar parte de este programa social.

Ahora, tienen que esperar indicaciones para que en el mes de octubre acudan por su respectiva tarjeta y vean reflejado su pago, el cual corresponde al monto anual de útiles escolares y uniformes.

Nuevos beneficiarios que realizaron el registro del lunes 1 al martes 30 de septiembre se les depositará casi o más de mil pesos. Foto: X/@BienestarEdu.

Los montos son los siguientes dependiendo el grado educativo en el que se encuentren estudiando al momento del registro:

Montos Grado educativo

970 pesos Preescolar y CAM Preescolar

mil 100 pesos Primaria y CAM Primaria

mil 180 pesos CAM Laboral

Cabe destacar que no se sabe si también se les depositará la cantidad mensual, la cual también es distinta con respecto al grado educativo en el que se encuentren estudiando, por lo que podrían ver reflejado un monto mayor.

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral