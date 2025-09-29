México

Mi Beca para Empezar 2025: fecha exacta del pago de octubre para todos los beneficiarios

Se trata del segundo depósito correspondiente al ciclo escolar 2025-2026

Por Omar Martínez

Guardar
Ya hay fecha de pago
Ya hay fecha de pago de Mi Beca para Empezar para el mes de octubre de 2025. Foto: Twitter/@Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, que beneficia a estudiantes de escuelas públicas de preescolar y primaria de la capital del país.

La finalidad de este programa social es que todos los menores de edad que estudien en un plantel de educación básica de la capital del país puedan contar con un apoyo económico.

Lo anterior para garantizar su educación y que no tengan que abandonar la escuela por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar con sus estudios y culminarlos.

A comparación de otros programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer de dinero en efectivo, ya que no hay cajeros automáticos para esta ayuda económica.

Mi Beca para Empezar va
Mi Beca para Empezar va dirigido a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Facebook: Claudia Sheinbaum.

El único método de pago es la tarjeta otorgada por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), la cual es entregada en distintos lugares y establecimientos como papelerías, tiendas de ropa, departamentales, supermercados o distintos comercios y sitios, siempre y cuando los productos solicitados puedan ser adquiridos mediante el plástico.

Los beneficiarios pueden comprar distintos artículos y herramientas como objetos de papelería, útiles escolares, mochilas, uniformes, alimentos o lo que les sea necesario y requerido en sus planteles educativos.

Este programa social beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Crédito: X/@BienestarEdu.

Dado que este programa social es útil y requerido para todos los beneficiarios, algunos se preguntan cuándo será la fecha de pago exacta del mes de octubre.

Cabe recordar que este programa deposita 11 pagos en total en todo el ciclo escolar; 1 es el apoyo anual de útiles escolares y uniformes y 10 son las dispersiones mensuales.

En el mes de septiembre, fecha en que arrancó el actual ciclo escolar 2025-2026, ya se hizo el primer pago, por lo que ya hay fecha exacta para el siguiente depósito, es decir, del mes de octubre.

Esta es la fecha exacta del mes de octubre del pago de Mi Beca para Empezar 2025 para todos los beneficiarios

Autoridades del Fibien dieron a conocer la fecha exacta del pago del mes de octubre de este 2025 para todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar.

El depósito para todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar será el miércoles 1 de octubre. En este día, estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas de la Ciudad de México podrán ver reflejada la dispersión a lo largo del día en sus respectivas tarjetas.

Cabe destacar que los montos son distintos, dependiendo del grado educativo en el que se encuentre cursando el estudiante menor de edad.

Primer pago de Mi Beca
Primer pago de Mi Beca para Empezar 2025-2026 el pasado lunes 1 de septimbre. Foto: X/@BienestarEdu.

Los montos de pagos son los siguientes:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

Temas Relacionados

Mi Beca para EmpezarMi Beca para Empezar 2025CDMXbecaprogramas socialespago Mi Beca para EmpezarMi Beca para Empezar pago octubremexico-noticias

Más Noticias

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

La unidad cuenta con un blindaje de una pulgada y fue detectada con apoyo de drones

Muestran el interior de un

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia primera llamada para gala de este lunes

Sigue la actualización minuto a minuto este lunes del reality show

La Casa de los Famosos

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre: servicio lento en la Línea A por retiro de un tren

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cheesecake sin horno de zarzamora, rico en proteína, ideal para bajar de peso

Es posible realizar una versión más saludable y sencilla de este postre

Cheesecake sin horno de zarzamora,

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Las autoridades ya tienen una fecha estimada para la inauguración de las nuevas instalaciones del Estadio Banorte

Filtran avances de la remodelación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muestran el interior de un

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

Golpe directo al CJNG: casi 700 arrestos y toneladas de droga incautadas por EEUU

Refuerzan seguridad en Chilpancingo tras ola de violencia y ataques al transporte público

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia primera llamada para gala de este lunes

Betty Monroe reaparece sorpresivamente tras seis años de retiro

Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 20 años juntos

Doja Cat anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el “Ma Vie World Tour” de la rapera estadounidense

Miguel Bosé anuncia nuevas fechas en Auditorio Nacional para cerrar su “Importante Tour”

DEPORTES

Filtran avances de la remodelación

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán

Club León anuncia el regreso de Nacho Ambriz como DT tras la salida de Eduardo Berizzo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025

El día que Checo Pérez “se robó” al perro de Lewis Hamilton: “Dile adiós a Roscoe”