Mi Beca para Empezar 2025: fecha exacta del pago de octubre para todos los beneficiarios

Ya hay fecha de pago de Mi Beca para Empezar para el mes de octubre de 2025. Foto: Twitter/@Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, que beneficia a estudiantes de escuelas públicas de preescolar y primaria de la capital del país.

La finalidad de este programa social es que todos los menores de edad que estudien en un plantel de educación básica de la capital del país puedan contar con un apoyo económico.

Lo anterior para garantizar su educación y que no tengan que abandonar la escuela por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar con sus estudios y culminarlos.

A comparación de otros programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer de dinero en efectivo, ya que no hay cajeros automáticos para esta ayuda económica.

Mi Beca para Empezar va dirigido a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Facebook: Claudia Sheinbaum.

El único método de pago es la tarjeta otorgada por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), la cual es entregada en distintos lugares y establecimientos como papelerías, tiendas de ropa, departamentales, supermercados o distintos comercios y sitios, siempre y cuando los productos solicitados puedan ser adquiridos mediante el plástico.

Los beneficiarios pueden comprar distintos artículos y herramientas como objetos de papelería, útiles escolares, mochilas, uniformes, alimentos o lo que les sea necesario y requerido en sus planteles educativos.

Este programa social beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Crédito: X/@BienestarEdu.

Dado que este programa social es útil y requerido para todos los beneficiarios, algunos se preguntan cuándo será la fecha de pago exacta del mes de octubre.

Cabe recordar que este programa deposita 11 pagos en total en todo el ciclo escolar; 1 es el apoyo anual de útiles escolares y uniformes y 10 son las dispersiones mensuales.

En el mes de septiembre, fecha en que arrancó el actual ciclo escolar 2025-2026, ya se hizo el primer pago, por lo que ya hay fecha exacta para el siguiente depósito, es decir, del mes de octubre.

Esta es la fecha exacta del mes de octubre del pago de Mi Beca para Empezar 2025 para todos los beneficiarios

Autoridades del Fibien dieron a conocer la fecha exacta del pago del mes de octubre de este 2025 para todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar.

El depósito para todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar será el miércoles 1 de octubre. En este día, estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas de la Ciudad de México podrán ver reflejada la dispersión a lo largo del día en sus respectivas tarjetas.

Cabe destacar que los montos son distintos, dependiendo del grado educativo en el que se encuentre cursando el estudiante menor de edad.

Primer pago de Mi Beca para Empezar 2025-2026 el pasado lunes 1 de septimbre. Foto: X/@BienestarEdu.

Los montos de pagos son los siguientes:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral