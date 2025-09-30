México

Qué tan saludable es la Carlota de limón

A pesar de ser uno de los postres más populares es importante conocer su valor nutricional

Por Abigail Gómez

Su bajo costo y facilidad
Su bajo costo y facilidad para elaborar lo convierten en un postre popular. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carlota de limón es un postre frío tradicional en la repostería mexicana. Consiste en capas alternas de galletas (generalmente tipo María) y una mezcla cremosa elaborada con jugo de limón, leche condensada y leche evaporada.

Se trata de una mezcla que genera una consistencia suave y refrescante, con un sabor agridulce característico del limón.

La carlota de limón es popular por su sencillez, el bajo costo de sus ingredientes y su sabor fresco; sin embargo, al ser un postre es importante conocer su valor nutricional para consumirlo de forma saludable.

Este postre se refrigera por
Este postre se refrigera por varias horas para que adquiera firmeza y las galletas se hidraten, lo que da como resultado una textura similar a una tarta sin necesidad de hornear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan saludable es comer Carlota de limón

Aunque seguramente no nos gustará leerlo, la Carlota de limón no se considera un postre saludable debido a la cantidad y el tipo de ingredientes que contiene.

Sus componentes principales son la leche condensada, la leche evaporada y las galletas tipo María, todos ellos con altos contenidos de azúcar y calorías. Además, la leche condensada aporta grasas saturadas, y las galletas suelen elaborarse con harinas refinadas y aceites.

Un consumo frecuente o en grandes cantidades puede contribuir al sobrepeso, elevar los niveles de glucosa y aumentar el riesgo de enfermedades asociadas al exceso de azúcar y grasas, como diabetes tipo 2 o problemas cardiovasculares.

Si bien la carlota de limón puede disfrutarse ocasionalmente como parte de una alimentación balanceada, se recomienda moderar la porción y evitar su consumo diario.

Su consumo eleva los niveles
Su consumo eleva los niveles de glucosa en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas calorias tiene una rebanada de postre de carlota de limón

Una rebanada promedio de carlota de limón (aproximadamente 100 gramos) suele aportar entre 250 y 350 calorías. Esta cantidad puede variar según la receta y el tamaño de la porción, así como por el tipo de leche condensada, leche evaporada y galletas utilizadas.

Distribución calórica aproximada en una porción de 100 g:

  • Azúcares: 30 a 40 g
  • Grasas: 9 a 14 g
  • Carbohidratos totales: 40 a 50 g

Receta para preparar carlota de limon de manera saludable

Ingredientes

  • 1 lata (360 g) de leche evaporada light o deslactosada
  • 1 lata (300 g) de leche condensada light o endulzada con stevia
  • 1 paquete (120 g) de galletas integrales o sin azúcar añadido
  • ½ taza de jugo de limón natural (colado)
  • Ralladura de 1 limón (opcional)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  • Frutas frescas como topping (fresas, kiwi, frambuesas)

Instrucciones

  1. Mezcla los ingredientes líquidos: Licúa la leche evaporada, la leche condensada light, el jugo de limón y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea y espesa.
  2. Prepara el molde: Coloca una capa de galletas integrales en el fondo de un refractario o molde.
  3. Forma las capas:
    1. Vierte una parte de la mezcla de limón sobre las galletas, extendiendo de manera uniforme.
    2. Repite el proceso alternando capas de galletas y mezcla, hasta terminar con la mezcla en la parte superior.
  4. Decora:
    1. Agrega ralladura de limón encima y frutas frescas al gusto.
  5. Refrigera:
    1. Refrigera por al menos 3-4 horas, o hasta que la carlota esté firme.
– (Imagen Ilustrativa Infobae)
– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugerencias y alternativas

  • Puedes sustituir la leche condensada light por yogurt griego natural mezclado con 2-3 cucharadas de miel o endulzante bajo en calorías, para reducir aún más las calorías y grasas.
  • Utiliza galletas de avena o amaranto integrales.

Esta versión mantiene el sabor característico de la carlota de limón con menos azúcar, menos grasa y mayor aporte de fibra.

Este es el grado de

Brugada entrega Ingreso Ciudadano Universal

Se aceleran los ciclones en

Hospitalizan de emergencia a un

Temblor hoy 29 de septiembre
Dejan mensaje amenazante que señala

Dejan mensaje amenazante que señala alianza de Los Mayos con Gente Nueva del Tigre en Chihuahua

Este es el grado de

Este es el grado de estudios de Aarón Mercury, noveno eliminado de La casa de los famosos México

Así fue la detención de

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez

